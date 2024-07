DS izglasoval odložilni veto na novelo zakona o parlamentarni preiskavi

Svetniki so veto sprejeli z 18 glasovi za in 11 proti. DZ mora tako o noveli zakona ponovno glasovati, predvidoma bo to po parlamentarnih počitnicah.

Državni svet je z 18 glasovi za, 11 proti in enim vzdržanim podprl predlog komisije DS za državno ureditev in izglasoval odložilni veto na novelo zakona o parlamentarni preiskavi, ki ga je DZ sprejel v ponedeljek. Pomisleki DS se nanašajo tako na postopek sprejemanja novele po skrajšanem postopku kot tudi na njeno vsebino. Pobudo za odločanje o predlogu za odložilni veto na novelo zakona o parlamentarni preiskavi je podal državni svetnik Andrej Poglajen. Med drugim navaja, da bodo zakonske rešitve lahko omogočale zavlačevanje izvedbe parlamentarne preiskave, kar bo negativno vplivalo na uresničevanje aktov državnega sveta in na izvajanje nadzorne pristojnosti državnega zbora, ter ogrozile izpolnitev namena konkretne parlamentarne preiskave, ki je bila uvedena za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij ali za spremembo zakonodaje na določenem področju. Novelo zakona, ki jo je v parlamentarni postopek vložila predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, je DZ sprejel v ponedeljek. Novela zakona med drugim uvaja možnost za sprožitev naknadne ustavne presoje akta o parlamentarni preiskavi. Ustavno sodišče mora o tem odločiti v 30 dneh, do odločitve ustavnega sodišča pa se akt o odreditvi parlamentarne preiskave zadrži. Poslanci NSi so sicer še pred sprejetjem novele predlagali razpis posvetovalnega referenduma, a ga je DZ prejšnji teden zavrnil. DZ mora tako o noveli zakona ponovno glasovati na prvi naslednji seji, predvidoma bo to po parlamentarnih počitnicah. Za ponovno potrditev novele zakona bo potrebnih 46 poslanskih glasov.