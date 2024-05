Dve leti po veliki suši se še pripravljajo na rešitve

V nadaljevanju preberite:

Dve leti po veliki suši v slovenski Istri so župani južnoprimorskih občin pred nekaj dnevi ustanovili programski svet, ki naj bi pomagal do celovite in dolgoročne rešitve oskrbe Istre (in Krasa) z vodo. Istrane vse bolj jezi, ker urejanje oskrbe Primorja z vodo poteka počasi in ne tako, kot so predstavniki države in prizadetih občin obljubili avgusta 2022, ko so s cisternami več tednov vozili vodo z Unca v rižanski vodovodni sistem. Vse jasnejše je spoznanje, da jim tudi v tej finančni perspektivi ne bo uspelo porabiti vseh predvidenih evropskih sredstev za to območje v višini 92 milijonov evrov. O tem smo se pogovarjali s koprskim županom Alešem Bržanom. Mestna občina Koper je namreč (ob treh ostalih občinah) tudi največja lastnica Rižanskega vodovoda Koper.