Streljanje za šankom je posnela tudi kamera

Na štiri leta zapora je bil po priznanju krivde obsojen Bojan Preradović, ki je po sporu z znancem oktobra lani streljal sredi lokala v Mariboru. Na srečo je kaznivo dejanje uboja ostalo le pri poskusu, saj je najhujše preprečil tretji moški, ki je strelca prijel za roko.

Oktobra lani je med Mariborčani odmevala novica o nedeljskem streljanju v lokalu, po katerem je smrti ušel Kristijan Pfeifer, ki se je le svojemu znancu lahko zahvalil, da je ostal živ. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor in kot je bilo razvidno tudi z javno objavljenega posnetka incidenta na spletu, ki ga je posnela kamera v lokalu, je namreč ta preprečil, da bi ga Bojan Preradović, s katerim sta se prej stepla, ustrelil. Strelec je pristal v priporu, 8. maja pa je bil zanj opravljen predobravnavni narok na mariborskem okrožnem sodišču. Še istega dne, so nam potrdili iz urada predsednice sodišča, je bil opravljen tudi narok za izrek kazenske sankcije. Obtoženi je namreč s tožilstvom predhodno sklenil sporazum o priznanju krivde, ki ga je sodišče sprejelo in »po presoji zakonitosti kazenske sankcije obtoženemu izreklo v sporazumu dogovorjeno kazen štiri leta zapora.«

Dva strela

Policisti so po streljanju sporočili, da je 36-letni storilec z območja Maribora utemeljeno osumljen storitve poskusa umora. »Dejanje je storil 22. oktobra 2023 okoli 15.40 v gostinskem lokalu v Mariboru,« je sporočila tiskovna predstavnica Anita Kovačič Čelofiga. S pištolo je po njenih besedah poskušal umoriti 30-letnega moškega, proti kateremu je sprožil dva strela, vendar mu ga ni uspelo zadeti. »Za roko, s katero je streljal, ga je namreč zagrabil njun znanec in mu jo odrinil, ves čas pa ga je poskušal tudi verbalno odvrniti od namere. Zato je oškodovancu uspelo zbežati,« je pojasnila.

Policisti so ugotovili, da so se vsi trije v noči na nedeljo in prej družili v več mariborskih gostinskih lokalih. »V lokalu na Pobrežju sta se oškodovanec in osumljenec najprej sprla in nato stepla. To je 36-letnega moškega razjezilo, tako da je lokal zapustil in se čez čas vrnil s pištolo ter jo uporabil pri kaznivem dejanju,« je sporočila policija.

Preradović je pobegnil, a je policistom prišlo na uho, da je v stanovanju v Mariboru. »Zaradi nevarnosti, da je oborožen in da se bo prijetju upiral, so ga naslednje jutro prijeli policisti specialne enote policije, prav tako mu je bila odvzeta prostost in odrejeno pridržanje;« smo izvedeli. Prijeli pa so tudi njegovega 37-letnega znanca, ki je po njegovem begu menda poskušal skriti oblačila in obutev, ki naj bi jih osumljeni uporabljal v času dejanja. Ovadili so ga zaradi suma kaznivega dejanja pomoči storilcu po storitvi kaznivega dejanja, a je tožilstvo zaradi pomanjkanja dokazov opustilo pregon. Še preden je zadeva prišla pred sodišče, pa je tožilstvo tudi omililo očitke o poskusu umora za Preradovića in mu očitalo »le« še poskus uboja.

Drugič streljali nanj

Časnik Večer je sicer takrat razkril, da so bili v obračun vpleteni stari znanci policije. Tarča strelskega napada Kristijan Pfeifer je namreč eden iz četverice napadalcev, ki je oborožena z nožem in teleskopsko palico 26. maja 2018 v Krčevini pri Vurberku hotela obračunati z Žanom Tomićem. Ta se je ponoči pripeljal domov, ko so ga napadli, dogajanje pa je prebudilo Žanovega očeta Janka Tomića, ki je vzel pištolo glock in začel streljati na napadalce. Smrtno je ranil 29-letnega Žana Kreslina, dve rani pa je zadal tudi Pfeiferju. Za uboj Kreslina in poskuse uboja Pfeiferja, Vidoviča in četrtega napadalca Ena Mlakarja je dobil devet let zapora, saj je na njih streljal v hrbet po tem, ko so že bežali. Pfeifer je bil za svojo vlogo obsojen na 20 mesecev zapora.

Tudi Sebastijana Petriča, ki je preprečil uboj, policisti že poznajo, saj je bil s Pfeiferjem vpleten v incident aprila predlani v Sernčevi ulici v Mariboru, kjer je iz tretjega nadstropja stavbe padel Elmir D. Po dogodku se je družba, ki je bila z njim in v kateri sta bila torej Petrič in Pfeifer, razbežala, zato se je sprva zdelo, da so ga iz stanovanja v bloku namerno potisnili v globino, in oškodovanec je to tudi povedal policistom. A so bili storilci kasneje obsojeni le zaradi nasilništva.