Dvojna tranzicija za odpornejši evropski turizem

Turistični sektor po Evropi predstavlja pomemben delež BDP in je tudi velik zaposlovalec, a ga je pandemija koronavirusa močno prizadela. Tudi zato je bilo včerajšnje neformalno srečanje ministric in ministrov EU za turizem namenjeno razpravi o preobrazbi turističnega ekosistema za njegovo večjo odpornost in doseganje trajnostnih ciljev do leta 2030.

Po podatkih svetovnega potovalnega in turističnega sveta je pred pandemijo ta panoga prispevala kar 9,5 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). A lani se je ta delež zaradi močnega upada turističnega obiska skoraj prepolovil in znašal le še 4,9 odstotka BDP. Podobno usodo je ta dejavnost delila tudi v Sloveniji, kjer je prispevek k BDP pred izbruhom koronavirusa dosegel skoraj 10,6 odstotka, lani pa le še 6,5 odstotka. Ne glede na to krčenje pa ostaja turistični sektor pomemben zaposlovalec, saj je lani v njem delalo okoli 35 milijonov ljudi.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je dejal, da so s skupnimi ukrepi lani in letos uspeli turizmu pomagati ob prvem šoku, ki mu ga je zadala pandemija, da pa morajo tem kratkoročnim ukrepom slediti dolgoročni, zato da bo turistični ekosistem postal bolj odporen, trajnosten in pripravljen na nove izzive trga ter na spremenjene navade potrošnikov.

Turizem EU bdp

Po Počivalškovih besedah je evropska komisija pripravila več predlogov tranzicije, članice pa so se strinjale, da mora biti bistvo okrevanja turističnega sektorja zeleni in digitalni prehod, kar bo omogočilo vzpostavitev trajnostnega in odpornega ekosistema. Pri tem je dejal, da so ministri za turizem izpostavili nujnost krepitve evropskih podjetij tudi v luči prihodnjih kriz, sodelovanje vseh deležnikov in izmenjavo dobrih praks. Dodal je nujna zagotovitev varnih turističnih potovanj, kjer ima ključno vlogo tako imenovano digitalno covidno potrdilo, v katerega je treba vključiti tudi države izven EU. Izpostavil je še nujnost spodbujanja digitalizacije in prekvalifikacijo kadrov.

Evropa velja za globalno vodilno destinacijo po mednarodnem turizmu, saj jo vsako leto obišče prek o 700 milijonov obiskovalcev. Počivalšek je opozoril, da če želimo ohraniti konkurenčnost Evropske unije na tem področju, bo omenjena transformacija nujna.

Namestnik generalne direktorice evropskega direktorata za notranji trg, industrijo, podjetništvo in mala ter srednja podjetja Hubert Gambs je ocenil, da je bil včerajšnji sestanek pomemben za prihodnost turizma, ki mu je lani epidemija odnesla kar 70 odstotkov prihodkov. »Letošnje poslovanje turistične panoge je boljše kot lani, a še vedno slabše kot v letu 2019. Zato moramo vsi storiti vse, kar je v naši moči, za oživitev evropskega turizma. Omogočiti mu moramo, ne le da dosežemo številke iz leta 2019, ampak, da bo turizem do koca tega desetletja postal bolj zelen, digitaliziran in odporen,« je dejal.

To podpira tudi evropska komisija. Kot je razumeti Gambsa, bi lahko evropski svet sprejel turistično agendo, ki bi predstavljala večletni okvir z ukrepi in cilji v smer že omenjenega dvojnega prehoda. »Turistični ekosistem je prvi, kjer bo začrtana pot prehoda in bo služil tudi za zgled ostalim 13 ekosistemom,« je dodal.