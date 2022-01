Dvojni vatli pri kritju stroškov testiranj

Pozitivnemu na hitrem testu se mora rezultat potrditi tudi s PCR-metodo, saj se je v preteklosti nemalokrat izkazalo, da so bili rezultati lažno pozitivni. Problem pa niso le lažno pozitivni, pač pa tudi lažno negativni testi.

Tako se lahko zgodi, da ste na hitrem testu negativni – lahko tudi večkrat, ker pa se slabo počutite in morda niti nimate značilnih simptomov za okužbo z novim koronavirusom, ravnate odgovorno in opravite samoplačniški PCR-test. Ta pokaže pozitiven rezultat. Ste upravičeni do povračila stroškov PCR testiranja? »Posamezniki do povračila stroškov PCR, ki jih opravijo samoplačniško, ne glede na rezultat niso upravičeni,« so sporočili z ministrstva za zdravje.

Iz tega izhaja, da odgovorno ravnanje ni poceni. Stane okoli 80 evrov ali več oziroma toliko, kolikor pri določnem izvajalcu stane samoplačniški PCR-test.

Na drugi strani pa imamo vsak dan nekaj posameznikov, ki kljub pozitivnemu hitremu testu ne opravijo potrditvenega PCR-testiranja, čeprav je to obvezno, stroški pa se v teh primerih krijejo iz proračuna.

Spomnimo. Za vsakdanje množično dokazovanje prisotnosti virusa sars-cov-2 v odvzetih brisih se uporabljajo hitri antigenski testi, ki potrdijo prisotnost za virus značilne beljakovine iz ovojnice virusa, in bolj zahtevne PCR-teste, ki potrdijo prisotnost za virus značilnega zaporedja molekule RNK iz dednega materiala virusa. Slednji so natančnejši, ker lahko naredijo milijone kopij virusa RNA, zato lahko zaznajo že manjše količine virusa.

Je pa občutljivost hitrih testov različna. Za teste podjetja Majbert Pharm (Antigen SARS-CoV-2 Test Kit proizvajalca Shenzen Ultra – Diagnostics Biotec) je bilo na primer ugotovljeno, da dosegajo le 81-odstotno občutljivost oziroma verjetnost, da bodo pokazale pozitiven rezultat pri osebah, ki so bolne. To pomeni, da bo vsaka peta oseba, ki je okužena z novim koronavirusom, na izbranem hitrem testu negativna.

Če tak posameznik nima značilnih simptomov, zaradi katerih bi ga zdravnik upravičeno poslal še na PCR-test, obstaja torej določena verjetnost, da je pozitiven, a zmotno misli, da ni, in virus širi dalje. Če zaradi lastne vesti vztraja in plača PCR-test iz lastnega žepa, ta pa se izkaže za pozitivnega, ga država nagradi s tem, da denarja za plačain test, ki dokazuje, da je imel prav, in s čimer je zamejil širjenje okužbe, ne dobi nazaj.

Tako sporočilo je napačno, zato bi bilo morda smiselno, da država za opisane primere, ki jih zagotovo ni veliko, so pa, naredi izjeme.