Zgolj v dveh letih v italijanski RKC 89 oseb prijavilo spolne zlorabe

Italijanska škofovska konferenca (CEI), najvišja ustanova Rimskokatoliške cerkve v Italiji, je v letih 2020 in 2021 prejela prijave proti 68 osebam zaradi domnevnih spolnih zlorab, izhaja iz prvega poročila posebne službe CEI za zaščito mladoletnikov in posebej ranljivih oseb. Domnevnih žrtev je 89, med njimi kar 61 v starosti od desetih do 18 let.

Na strani domnevnih krivcev je bila večina v času, ko naj bi zagrešili zlorabe, stara med 40 in 60 let. Med skupno 68 osumljenci je 30 duhovnikov, 23 laikov in 15 redovnikov. Slabih 55 odstotkov žrtev, ki so prijavile spolne zlorabe, je žensk, poročata italijanska tiskovna agencija Ansa in avstrijska APA.

Slabih 53 odstotkov vloženih prijav se nanaša na aktualne primere, preostalih dobrih 47 odstotkov pa na zlorabe, ki naj bi se dogajale v preteklosti. Domnevne zlorabe so se dogajale predvsem v župniščih, na sedežih kakšnega združenja ter v izobraževalnih ustanovah oziroma semeniščih.

Italijanska škofovska konferenca je leta 2019 ustanovila poseben strokovni organ za zaščito otrok, ki škofovski konferenci in posameznim škofijam ter redovom svetuje in pomaga pri s tem povezanih vprašanjih.

Danes objavljeno poročilo izpostavlja, da škofijske centre, namenjene prijavljanju primerov spolnih zlorab, v veliki večini oziroma 78 odstotkih vodijo laiki. Med njimi je kar dve tretjini žensk. Poleg tega v skoraj 84 odstotkih tem centrom pri delu svetuje ekipa strokovnjakov, prostori centrov pa so ločeni od sedeža škofijske kurije.