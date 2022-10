Farani in nadškofija skupaj branijo svojega župnika

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je nadškofija Mbandaka-Bikoro na zahodu Konga že avgusta sporočila, da slovenski duhovnik, ki je pred dobrima dvema desetletjema služboval v Kongu in ga je tam več deset dečkov obtožilo spolnih zlorab, očitanih mu dejanj ni storil, so slovenski mediji te dni polni poročil o duhovniku, ki naj bi v Afriki zlorabljal otroke. Medijski vihar v Sloveniji je sprožil nekaj minut dolg televizijski prispevek francoske televizije France24, ki je v Kongu posnela in objavila izjave domnevnih žrtev zlorab.

Več domnevnih žrtev spolnega nadlegovanja in pedofilije v Kongu je za francosko televizijo France24 povedalo, da jih je pred več kot dvajsetimi leti spolno nadlegoval slovenski duhovnik, ki je pri njih deloval kot misijonar. Dopisnik francoske televizije iz Kinšase je zamisel za prispevek dobil iz članka o cerkveni preiskavi proti zlorab osumljenemu slovenskemu duhovniku, ki smo ga v Delu objavili marca letos.