Elektronska varuška brezplačna do jeseni

Zadnjega septembra se po poldrugem letu izteče trimilijonski projekt e-oskrbe na domu – brezplačne elektronske varuške pet tisočih starostnikov, invalidov in kronično bolnih oseb po državi. Več kot tisoč upravičencev zaradi zapolnitve razpoložljive kvote na e-oskrbo še čaka. Čeprav odziv dokazuje, da so takšni projekti za populacijo, ki predstavlja petino prebivalstva, še kako potrebni, je njegova usoda pol leta pred iztekom še neznana.

E-oskrba na domu je projekt ministrstva za zdravje, ki ga v celoti sofinancira Evropski socialni sklad, izvaja pa ga Telekom Slovenije skupaj z Zvezo društev upokojencev Slovenije (Zdus). Kot smo izvedeli na Telekomu, je bilo zanj največ zanimanja v podravski, osrednjeslovenski, savinjski in gorenjski regiji ter v jugovzhodni Sloveniji; sledijo jim posavska, pomurska, zasavska in goriška regija. Po besedah Nataše Osolnik s Telekoma so zaradi velikega interesa z Zdusom ministrstvo za zdravje že sredi lanskega leta zaprosili za dodatne vire oziroma za morebitno povečanje razpoložljive kvote, a za zdaj uradnih povratnih informacij nimajo. »Prav tako nimamo informacij o morebitnem podaljšanju sofinanciranja storitve,« dodaja Osolnikova.

E-oskrba ranljivim omogoča, da dalj časa samostojno in varno bivajo v domačem okolju, skrajša čakanje na pomoč, omili posledice padcev in socialno izključenost, pripomore h kasnejšim odhodom v institucionalno varstvo in zmanjša obremenitev družin v skrbi za svojce, saj s pomočjo sodobne tehnologije – s pritiskom na gumb – zagotavlja 24-urno povezavo z asistenčnim centrom.

Ta je samo v zadnjih petih mesecih po podatkih Telekoma skupaj prevzel 9935 klicev uporabnikov e-oskrbe. V 141 primerih je bila potrebna intervencija nujne medicinske pomoči, gasilcev oziroma policije. Asistenčni center v povprečju vsak mesec obravnava 30 klicev zaradi padcev in 15 resnih zdravstvenih stanj. Koliko življenj je e-oskrba doslej rešila, je nehvaležno ugibati, pravi Osolnikova, a po uspešno opravljenih intervencijah vselej prejemajo zahvale tako uporabnikov kot njihovih svojcev.

Subvencije e-oskrbe v 29 občinah

Telekom Slovenije e-oskrbo sicer zagotavlja od leta 2017, kot del svoje redne ponudbe. Osnovni paket stane okoli 24 evrov, vključuje pa varovalni telefon in zapestnico z gumbom za klic na pomoč ter SIM-kartico z neposredno povezavo v asistenčni center. K sodelovanju v projektu Varni in povezani na domu sta Telekom in Zdus povabila tudi občine. Po zadnjih podatkih se je za subvencije občanom pri e-oskrbi odločilo 29 občin, nekatere jo sofinancirajo v celoti.

Raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje je že pred tremi leti pokazala, da na urgenci zaradi poškodb pri padcu obravnavajo 24.900 starejših na leto, od teh jih 9200 potrebuje zdravljenje v bolnišnici, 510 pa jih umre, ker pomoč prispe prepozno oziroma ker ne dosežejo telefona, da bi poklicali pomoč.

V razvitih državah se z e-oskrbo v povprečju lahko pohvali približno desetina prebivalstva, starejšega od 65 let, kar bi v slovenskih razmerah pomenilo okoli 40.000 uporabnikov. Preden so aprila lani projekt brezplačne e-oskrbe pri nas začeli uresničevati, je bilo nanjo naročenih okoli 750 oseb. Starejših od 65 let je pri nas že okoli 450.000.