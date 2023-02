Opozarjanje na težave upokojencev ali zgolj populizem

V Ljubljani se je ob 15. uri začel protest upokojencev, ki ga je pripravila iniciativa Glas upokojencev Slovenije, katere pobudnik je nekdanji poslanec SDS Pavel Rupar. Na Trgu republike se je zbrala številna množica, ki predvsem zahteva višje oziroma dostojne pokojnine.

V večtisočglavi množici na shodu so predvsem starejši prebivalci, mnogi pa v rokah nosijo slovenske zastave. Prav tako imajo nekateri tudi transparente, s katerimi sporočajo svoje zahteve in sporočila vladi. Med drugim so na njih napisi Zahtevamo dostojne pokojnine, Naj živi Janez Janša, slovenski junak v vojni in miru, Hočemo zaslužene pokojnine, Mi smo ustvarjali to državo, v kateri sadove uživate zdaj vsi.

FOTO: Črt Piksi

V nagovorih zbrani množici je bilo slišati, da je sedanja generacija upokojencev tista, ki je v vrstah čakala za bencin in gradbeni material, in tista, ki je na Roški cesti v Ljubljani protestirala proti temu, da bi bilo slovenskim državljanom sojeno v srbohrvaščini. Poudarili so, da gre za tisto generacijo, ki ima največ zaslug za osamosvojitev Slovenije, zato zdaj zahtevajo dostojno življenje, saj pokojnine niso socialna pomoč, ampak pravica. Vladi so sporočali tudi, da je dovolj norčevanja iz njih in da želijo dostojno življenje ter spoštovanje.

Za ustavno zagotovljeno 13. pokojnino

Med zahtevami iniciatve je takojšen 20-odstotni dvig pokojnine, ki so nižje od tisoč evrov, in 15-odstotni dvig za pokojnine v višini od tisoč do 1500 evrov. Najnižja mesečna pokojnina naj bo 750 evrov, povprečna neto pokojnina pa 75 odstotkov povprečne plače v Sloveniji, menijo. V ustavo naj se kot pravica upokojencev vpišeta 13. pokojnina in pravica do letnega dodatka v višini ene upokojenčeve pokojnine, zahtevajo. Plačilo dodatnega zdravstvenega zavarovanja naj za tiste z manj kot tisoč evri pokojnine prevzame država. Država naj bi v skladu z njihovimi zahtevami upokojencem plačala tudi RTV-prispevek.

FOTO: Črt Piksi

V Zvezi društev upokojencev Slovenije (Zdus) medtem pravijo, da »v naši državi ni nihče ogoljufan pri pokojninah, je pa prikrajšan za marsikatero ugodnost zaradi (še vedno veljavne) zakonodaje, ki pa upokojencem resnično ni naklonjena«. Zahteve ljudske iniciative so po njihovih besedah »naivne in populistične«.

»Pravzaprav, če karikiramo, zahtevajo, da nekdo, ki danes prejema plačo 800 evrov in bo jutri odšel v zasluženi pokoj, prejme naslednji mesec kot svež upokojenec vsaj tisoč evrov pokojnine! Take izjave, pa naj bodo še tako všečne in simpatično oblikovane, preprosto rušijo trenutno veljavni pokojninski sistem in na krilih z medom namazanih besed obljubljajo eno od načel dialektičnega materializma – vsem enako,« so zapisali v izjavi, pod katero se je podpisal predsednik Zdusa Janez Sušnik.

FOTO: Črt Piksi

Na pozivanje iniciative Glas upokojencev Slovenije k vsesplošnemu protestu se je že pred časom oglasila tudi iniciativa Glas ljudstva. Kot so opozorili, gre za zelo škodljivo zavajanje širše javnosti. Za pobudo in organizacijo protesta namreč ne stoji civilna družba, ampak sta za njo nekdanja poslanca SDS Rupar in Mojca Škrinjar.

Na drugi strani zveza seniorjev NSi podpira »vse aktivnosti in iniciative, ki se zavzemajo za dostojanstvo upokojencev in vseh ostalih ranljivih skupin«. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, pod katerega se je podpisal predsednik Zdravko Luketič, je ob 12-odstotnem dvigu minimalne plače s 1. januarjem 2023 »nujen tudi 12-odstotni dvig pokojnin«. Problem so tudi neenaki odmerni odstotki za določanje pokojnin.

FOTO: Črt Piksi

»Od vlade pričakujemo, da bo zaščitila upokojence pred revščino, zato naj nemudoma ukrepa. Če tega ni zmožna, naj vodenje države odstopi tistim, ki bodo ubranili in zaščitili vse, ki so do pomoči upravičeni,« so navedli in vladi očitali še, da se vlada pri rešitvah ozira v preteklost.