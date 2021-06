Poklukar: Z enotnim potrdilom PCT bomo živeli relativno svobodno

Enotno potrdilo

Vlada je do 13. junija podaljšala veljavnost protikoronskih omejitvenih ukrepov glede zbiranja ljudi, je pa sprostila nekaj ukrepov na področju izvajanja dimnikarskih storitev in gradbenih del. S ponedeljkom bo dovoljeno izvajanje kongresne dejavnosti ob pogoju, da zaposleni in potrošniki izpolnjujejo pogoj preboleli, cepljeni, testirani (PCT). Ukinila je prepoved uživanja hrane in pijače pri osebnem prevzemu na prevzemnih mestih, novost je tudi dostopnost bazenov za vse goste, ki izpolnjujejo pogoj PCT. Trgovski centri bodo morali na posamezno stranko zagotavljati 10 kvadratnih metrov, in ne več 20 kvadratnih metrov. Za vstop v Slovenijo bo od sobote poleg negativnega PCR testa spet veljaven tudi hitri test, je na današnji seji odločila vlada. Test ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa.Včeraj je bilo skupaj opravljenih 3.837 PCR testov in 27.557 hitrih antigenskih testov. S PCR testi je bilo včeraj potrjenih 273 novih okužb, je povedala tiskovna predstavnica vlade. Sedemdnevno povprečje po danes objavljenih podatkih znaša 260, 14-dnevna incidenca pa je padla na 183. Jutranji podatki kažejo, da je s prvim odmerkom cepljenih že 681.945 oseb, z vsemi odmerki pa 432.282 oseb.Na ministrstvih za zdravje in javno upravo v zadnjem času pospešeno delajo na enotnem potrdilu, na katerem so vpisani, ali ste bili testirani, cepljeni ali pa ste bolezen preboleli, je povedal minister za zdravjePovedal je, da so podatki že na enem mestu. »Prebolevniki, cepljeni in testirani posamezniki z negativnim izvidom bomo lahko z enotnim, univerzalnim in brezplačnim PCT potrdilom ali digitalnim COVID potrdilom živeli relativno svobodno, četudi bo virus še vedno med nami. Vsi vaši izvidi, ki so podlaga za izdajo enotnega covidnega PCT potrdila, že zbrani na enem mestu. Do vaših izvidov, testov, receptov lahko sami enostavno dostopate na portalu http://zvem.si,« je pojasnil.Minister za javno upravoje pojasnil, da je z digitalno identiteto dostop do zVem zelo preprost. Digitalno identiteto dobite na upravnih enotah, kjer pa je zadnje čase zaradi pridobivanja potrdil veliko časa, zato je vlada zdaj razširila kraje, kjer ga je mogoče dobiti. Za pridobitev se je treba namreč zglasiti osebno. V teh dneh se že vzpostavljajo prijavne službe za pridobitev digitalne identitete na cepilnih centrih, finančnih uradih FURS, centrih za socialno delo in na lokaciji ministrstva za pravosodje. »Vlada razmišlja tudi o drugih dostopnih točkah za pridobitev smsPASS, saj se vsi zavedamo, kako pomembno je državljanom v teh časih olajšati predvsem dostop do portala zVEM in s tem do bistvenih dokazil, ki jih vsi potrebujemo za normalnejše življenje,« je povedal.Prek portala zVEM bo možno pridobiti tudi evropsko zeleno digitalno potrdilo. Kdaj, še ni jasno.Koritnik je še poudaril, da je treba ohranjati nek standard, zato bo vsaj še nekaj časa treba osebno na upravno enoto.Na vprašanje, kako lahko do podatkov oziroma PCT potrdila dostopajo tisti, ki nimajo digitalnega potrdila oziroma dostopa do računalnika, je Poklukar odgovoril, da je na zVEM digitalni zdravstveni izvid, print tega pa je enakovredna kopija, ki jo lahko natisne izvajalec neke storitve. Ob tem pa lahko izvajalec storitev tudi zaračuna.