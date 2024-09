EPK 2025: Po velikem pričakovanju grenko razočaranje

V nadaljevanju preberite:

V Brdih se je v soboto končal 14. festival sodobne glasbe Brda Contemporary Music Festival, izveden brez domnevno obljubljenih sredstev zavoda GO! 2025. Kot je pred dnevi opozoril vodja festivala Zlatko Kaučič, so bile te obljube – poleg nekaj drugih – prazne, na zavod pa tudi iz KD Nova Gorica letijo očitki, da v programu EPK izpušča in zanemarja lokalno glasbeno sceno.

Kaj o dogajanju in medsebojnem sodelovanju pravijo eni in drugi?

Pri zavodu GO! 2025 so za Delo med drugim povedali, da so »priprave v zaključni fazi, fokusirane predvsem na produkcijske in izvedbene razsežnosti. Najboljši pokazatelj kompleksnosti teh procesov je gotovo otvoritvena slovesnost, ki zaradi tesne povezave obeh mest in številnih prizorišč pomeni najzahtevnejši projekt cele EPK«.