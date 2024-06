Za Evropsko prestolnico kulture še dodatne tri milijone evrov

Ministrica za kulturo Asta Vrečko in župan Mestne občine Nova Gorica Samo Turel sta danes podpisala aneks k pogodbi, s katerim je ministrstvo Javnemu zavodu GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica, za izvajanje javnega kulturnega projekta Evropska prestolnica kulture 2025 (EPK) zagotovilo dodatna sredstva v višini tri milijone evrov.

»Projekt EPK dokazuje, da je življenje brez meja možno in da ima pozitivne učinke na obmejni prostor ter celotno skupnost, kajti projekt bo poleg kvalitetnih programov in kadrov ustvaril tudi številne nove prostore z novimi vsebinami, kot so na primer stavbi EPIC in Super8, prenovljen Rafutski park in Laščakova vila v Rafutskem parku ter nov zunanji avditorij pri Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica,« so zapisali na ministrstvu za kulturo.

»Projekt bo izjemna spodbuda tudi za kulturni turizem in vrsto storitvenih dejavnosti, ki spremljajo vsako izvedbo evropske prestolnice kulture, zato od njega veliko pričakujemo,« je ocenil Turel. Direktorica Javnega zavoda Go! 2025 Mija Lorbek je pojasnila, da bodo »dodatna sredstva omogočila izvedbo velike večine projektov iz prijavne knjige.«