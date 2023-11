Erika Žnidaršič: Ukinitev Tarče bi me zelo začudila

Z Eriko Žnidaršič smo se pogovarjali dan po zadnji Tarči, ki jo je vodila pred prazniki. Bo po novem letu še imela oddajo? Vodstvo RTV Slovenija namreč pripravlja programsko-produkcijski načrt za prihodnje leto, letošnje poslovno leto bo RTV Slovenija po ocenah končala z negativnim rezultatom v višini okoli deset milijonov evrov. Ugiba se, koga vse bodo doleteli rezi.

Se Tarči torej obeta ukinitev? Kaj takšnega se namreč ne bi zgodilo prvič – pred desetimi leti se je to zgodilo Urošu Slaku in Pogledom Slovenije. Slak je takrat ocenil, da je bila odločitev o ukinitvi politična.

Tudi zdaj se špekulira, da vladajoči politiki kritična Tarča ni všeč. »Slišala sem, da se klestijo vse informativne oddaje, razen poročil, dnevnika in Odmevov. Nobenega uradnega dokumenta pa še nismo dobili, nihče nas s tem ni seznanil, torej uradno te informacije, da bi Tarčo ukinili, nimam,« je povedala tokratna gostja podkasta Moč politike. Če bi oddajo res ukinili, bi jo zelo začudilo. »Ukinjanje najbolj gledane informativne oddaje, ki ima velik odmev in ne nazadnje prek oglasov prinaša tudi denar, bi bil po mojem mnenju poslovni in politični samomor.«

RTV si izposoja denar za plače pri zakladnici ministrstva za finance, denarja ni niti za odpravnine, če bi želeli koga torej odsloviti v okviru »sanacijskega programa«. Vsakemu odpuščenemu bi namreč morali skladno s kolektivno pogodbo izplačati od deset do dvaindvajset plač.

Kako je s pritiski politike

»Vsaka oblast si želi, da bi bilo čim manj kritičnega poročanja o njej, ne glede na to, lahko povem, da smo vse teme, ki smo jih obdelovali v vseh teh letih, izbrali sami. Najtežje je v javnem zavodu po mojih izkušnjah delati, ko je [politično], ista vlada in isto vodstvo, pritiskov oziroma namigov je takrat več.«

Med temami, ki smo se jih dotaknili v tokratnem pogovoru, so tudi plačane zunajslužbene dejavnosti novinarjev RTV Slovenija. »To je boleča točka. Marsikoga v uredništvu moti, vendar do zdaj še nobeno vodstvo tega ni omejilo ali preprečilo, ne z internimi navodili ne v pogodbah o zaposlitvi ali aneksi k njim. Po mojem mnenju bi morali to 'dvoživkarstvo' prepovedati. Da si novinar in podjetnik, pač ne gre skupaj. Pojavlja se konflikt interesov, ni verodostojno, saj ne moreš imeti popoldanskega delodajalca in ga nato kot novinar obravnavati,« je prepričana Erika Žnidaršič.

Seveda nismo mogli niti mimo vprašanja dviga RTV prispevka in pozivov SDS naj se ga preneha plačevati.»Prej takšnih pozivov ni bilo, škodljivo seveda je, da je RTV tudi orodje političnega obračunavanja.«

Gostja tokratnega podkasta Moč politike je povedala, kdaj so jo pripisovali »globoki državi« in kdaj zmerjali z janšistko, kakšne težave ima z gosti in kako vidi komuniciranje Roberta Goloba.