Erjavec izvoljen na čelo nove stranke Zaupanje

Ustanovni člani stranke Zaupanje, ki je nastala pod taktirko Karla Erjavca, so slednjega na ustanovnem kongresu izvolili za predsednika nove stranke. Erjavec bo stavil na politično kilometrino. Slovenski politični prostor potrebuje okrepitev s strankami s političnim znanjem, ki bodo državo popeljale iz slepe ulice, je prepričan.

Erjavec se po skoraj štirih letih v politiko vrača, ker so ga k temu nagovorili ljudje, ko se je znova izkazalo, da politika novih obrazov ne deluje uspešno za državo, je dejal v nagovoru zbranim na ustanovnem kongresu.

Kot je spomnil, je sam v slovenski politiki deloval več kot 20 let in zasedal ministrska mesta v več vladah. »V svoji politični karieri sem marsikaj doživel, lepe in tudi manj prijetne trenutke. Prepričan sem, da je za dobrega politika potrebno, da ima politične izkušnje, da ima politično kilometrino, da doživi tudi kakšne grenke trenutke,« je naštel.

Obenem je spomnil na svoj stavek »nov obraz, nova napaka« izpred več let, ki pa se po njegovih besedah še vedno izkazuje za resničnega. Tudi za politiko so potrebne določene veščine, in ker je tega v zadnjih letih primanjkovalo, Slovenijo danes prehitevajo države, pred katerimi je nekoč vodila, meni.

Izkušnje in pot iz slepe ulice bodo ponudili v novi stranki, pri čemer bo nujna tudi povrnitev zaupanja v delo politike in državnih institucij, napoveduje prekaljeni politik. »Prihodnost temelji na zaupanju, brez zaupanja ni sodelovanja, brez sodelovanja pa ni varne prihodnosti,« je poudaril Erjavec.

Slogan Za varno prihodnost

Soglasno so člani stranke izvolili tudi njen program. Nova stranka Zaupanje na politični parket stopa s sloganom Za varno prihodnost.

Med programskimi izhodišči je Erjavec izpostavil štiri stebre; prvi so upokojenci in javni sistemi, zlasti zdravstvo in šolstvo. Drugi steber so varnost in migracije, tretji sta gospodarstvo in kmetijstvo, stranka se bo med drugim zavzela za pavšalno obdavčitev obrtnikov in podjetnikov. Četrti steber pa je podnebna politika, kjer si prizadevajo predvsem za povečanje odpornosti na naravne nesreče.

Nagovarjali bodo mlajše od 30 in starejše od 50 let, kar sta po mnenju Erjavca dve najbolj ranljivi skupini. Pri mladih je naštel stanovanjsko problematiko, da nimajo možnosti opravljati pripravništev in da morajo delati, zato da lahko študirajo. Medtem pa se starejši bojijo za zdravstveno oskrbo, sploh ob skoraj leto dni trajajoči zdravniški stavki, nasprotuje pa tudi plačevanju prispevka za dolgotrajno oskrbo za upokojence.

Kritike na račun Goloba

V nagovoru se je obregnil tudi ob drugo aktualno politično dogajanje, kritičen je bil predvsem do premierja Roberta Goloba, ki po njegovem mnenju ne pozna zakonodaje in daje prazne obljube. »Mislim, da ta vlada ni več sposobna narediti kakšne pomembne spremembe, kakšne reforme, ta vlada je pravzaprav mrtva,« je bil oster, ob tem pa je poudaril še, da se mu koalicijski partnerji »smilijo«.

Še pred izvolitvijo predsednika stranke je 125 prisotnih od sicer skupno 244 ustanovnih članov potrdilo tudi statut stranke.

Erjavec je že na kongresu povedal, da bo za generalnega sekretarja stranke predlagal Zlatka Ficka, s katerim sta sodelovala že v DeSUS, za predsednika sveta stranke pa nekdanjega predsednika KPK Borisa Štefaneca. Tudi slednji je v izjavi pred kongresom izpostavil, da stranko ustanavljajo izkušeni kadri. Po njegovih besedah je razlog za ta korak, da »skoraj nihče v Sloveniji danes ni zadovoljen s stanjem, v kakršnem smo«.

Ob tem je manjšanje proračunskih sredstev računskemu sodišču označil za politično korupcijo, obtožbe prvaka SDS Janeza Janše o krivosodju in primerjanju slovenskega pravosodja z mafijo pa za erozijo pravnega sistema v Sloveniji.

Nekdanja ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je pred kongresom dejala, da je Erjavec, s katerim sta prehodila velik del politične poti, vreden zaupanja, hkrati pa ima dovolj izkušenj. Ne vidi razlogov, da stranka ne bi prišla v parlament, napoveduje, da bo imela »nad 20 poslancev«. Program stranke je po njeni oceni najbližje kmetom.

Erjavcu prav tako zaupa nekdanji veleposlanik in nekdanji državni sekretar na obrambnem ministrstvu Milan Jazbec, ker da je Erjavec vedno držal besedo. Slovensko gospodarstvo je prejelo največ podpore in pomoči slovenske diplomacije, ko je bil Erjavec zunanji minister, je izpostavil Jazbec, to pa je tudi eden od razlogov, da se je pridružil stranki.

Za podpredsednika stranke sta bila izvoljena Naila Sluga in Robert Latin. V svet stranke pa je poleg Štefaneca in Majcen med drugim izvoljen še nekdanji podžupan Mestne občine Ljubljana Slavko Slak. Kongres je izvolil tudi nadzorni in izvršni odbor stranke.

V izjavi za medije po kongresu pa je Erjavec dejal, da bo stranka zdaj začela s širitvijo mreže na terenu, vanjo pa bodo vabili ljudi s političnimi izkušnjami. »Prepričan sem, da bo stranka postala parlamentarna,« je sklenil.