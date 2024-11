Vrnitev političnega upokojenca Karla Erjavca

»Mislim, da s svojo politično kilometrino na slovenskem političnem prizorišču lahko še kaj prispevam,« pravi veteran slovenske politike Karl Erjavec, bivši predsednik stranke Desus, ki se po nekajletni odsotnosti vrača s stranko Zaupanje in njenim motom – Za varno prihodnost vseh.

A ob vrnitvi Karl Erjavec ne ustanavlja upokojenske stranke, enotematske stranke, ampak širšo: »Se mi zdi, da so se ozke programske stranke v tem času izpele. Problemi družbe so danes široki. Če imaš politično stranko, moraš imeti odgovor na vprašanja sodobnega sveta«.

Stranka Zaupanje je zato program osnovala na štirih stebrih. Prvi steber so upokojenci in javni sistemi, predvsem zdravstvo in šolstvo. Sledi steber varnosti in migracij, potem steber gospodarstva in kmetijstva, zadnji steber pa predstavlja podnebna politika.

Javnost, tako kot v primeru nedavne ustanovitve stranke Demokrati Anžeta Logarja, najbolj zanima, kdo se bo Erjavcu pridružil na novi politični poti. Za zdaj so se mu pridružili nekdanji predsednik protikorupcijske komisije Boris Štefanec, nekdanja ministrica za okolje in prostor v času vlade Mira Cerarja Irena Majcen ter bivša ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič. Kot bivši zunanji minister je Erjavec prepričal tudi nekdanje veleposlanike. Nekdanjega veleposlanika v OZN Andreja Logarja, nekdanjega veleposlanika v Turčiji in nekdanjega državnega sekretarja na obrambnem ministrstvu Milana Jazbeca ter bivšega veleposlanika na Kosovu Jožefa Hleba.

Nedavna anketa inštituta Mediana je izmerila, da ima Erjavčeva stranka le dober odstotek glasov.

V bližnji prihodnosti se napoveduje več novih strankarskih projektov, a Erjavec zatrjuje, da ga konkurenca ne skrbi. »Osredotočen sem na svoj program, svoja politična razmišljanja, drugih strank ne čutim kot konkurenco. Občutek imam, da bomo prepričali ljudi, da imamo vsa potrebna znanja in veščine, saj so okrog mene ljudje, ki vedo, kaj je politika. Mislim, da nam bo uspelo prestopiti parlamentarni prag,« napoveduje Erjavec.

Za Pavla Ruparja, ki je z namenom, da se udeleži parlamentarnih volitev, ustanovil svojo upokojensko stranko, ocenjuje, da bo del upokojenske populacije gotovo prepričal, kaj bo na volitvah, pa ne želi napovedovati. Erjavec, čeprav ustanavlja »splošno« stranko, pravi, da ne bo pozabil na upokojence. Na upokojenskem področju želi nadaljevati delo tam, kjer ga je končal s prejšnjo stranko Desus.

K projektu, ki ga je želel najprej zasnovati kot platformo po Logarjevem zgledu, a si je zaradi, po njegovem mnenju, verjetnih predčasnih volitev premislil, ni posebej vabil nikogar iz vrst njegove bivše stranke, so pa vsem, ki se želijo pridružiti novi stranki, vrata odprta. Nedavna anketa inštituta Mediana je pokazala, da bi Erjavec, če bi volivci lahko izbirali tudi med novimi strankami, dobil le dober odstotek glasov. Nekateri njegovi bivši sopotniki namigujejo, da je to tudi glavni nameni Erjavčeve politične reaktivacije, saj bi si s tem rezultatom zagotovil proračunsko financiranje.