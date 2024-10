Prva ovira za novo stranko Karla Erjavca

Nekdanji dolgoletni šef upokojenske stranke Karl Erjavec je za 27. november napovedal ustanovitveni kongres svoje nove politične stranke, ki naj bi se po prvih napovedih imenovala Stranka Zaupanje. A da bo stranko res lahko poimenoval tako, se bo moral še potruditi. Stranka s skoraj identičnim imenom Zaupanje že obstaja. Njen zastopnik je Peter Bolčič, ki nam je dejal, da je stranka – ustanovljena je bila za potrebe kandidature za lokalne volitve v Mestni občini Koper – še živa in je za zdaj ne nameravajo ugasniti.

»Tega nisem vedel, meni so dejali, da ime še ni zasedeno,« nam je včeraj dopoldne dejal Karl Erjavec, a nato po posvetu s svojimi sodelavci poklical Petra Bolčiča, s katerim sta se, kot pravi, dogovorila, da bosta zadeve uredila tako, da bo Erjavec s svojimi somišljeniki v register političnih strank lahko vpisal svojo stranko. Kaj točno bosta storila, še ni znal napovedati, a dopuščal je, da bi prišlo – če bo treba – tudi do rahle spremembe imena Bolčičeve stranke Zaupanje.

Zakon o političnih strankah namreč govori o »bistvenem in nedvoumnem« razlikovanju imen strank. A ta zapis so si politični akterji do zdaj razlagali že zelo različno – najbolj je morda odmevalo preimenovanje Slovenske demokratske stranke (SDS) pred dvema desetletjema, ki se je pred tem imenovala Socialdemokratska stranka Slovenije (SDSS). Takrat jih je Demokratska stranka Slovenije (DS) obtožila zavajanja volivcev, ustvarjanja zmede in prevzema določenega dela sredinsko usmerjenih volivcev.

»Če bi bil to problem, potem ZLSD [Združena lista socialnih demokratov, ki se je nato preimenovala v Socialne demokrate] nikoli ne bi smeli registrirati, saj je že pred tem obstajala SDS, vendar slovenska zakonodaja podobnost ene ali dveh besed v imenu strank ne jemlje kot ovire,« je odgovarjal predsednik SDS Janez Janša in vztrajal, da tudi v drugih državah obstajajo stranke z delno podobnimi imeni in da ne gre za poseganje v politični prostor Demokratske stranke Slovenije, ker ta ne obstaja.

Janša zaradi imena nad Logarja Še pred Karlom Erjavcem bo ustanovni kongres nove stranke sklical Anže Logar, ki je za N1 povedal, da bo ta 16. novembra v Mariboru. Kot je namignil že v svojem prvem sporočilu po izstopu iz SDS, se bo stranka imenovala Demokrati. Ob to pa se je spotaknil Janez Janša, prvak SDS, češ da je izbira imena dodaten dokaz, da je cilj projekta škoditi Slovenski demokratski stranki (SDS), ki ima registrirano tudi skrajšano ime, to je Slovenski demokrati.

»To bo le dokaz, da znamo razreševati zaplete in preskakovati ovire,« se je včeraj popoldne že šalil Erjavec, ki računa, da se mu bodo v stranki pridružili predvsem izkušeni nekdanji politiki – napovedoval je pogovore z več ministri –, četudi je, kot smo poročali v Delu, dobil že tudi nekaj košaric: od nekdanjega generalnega direktorja in nekdanjega gospodarskega ministra Metoda Dragonje do nekdanje generalne sekretarke vlade Mira Cerarja in nekdanje ministrice za pravosodje Lilijane Kozlovič.

Koga vse mu bo na koncu res uspelo nagovoriti, bo torej jasno čez dober mesec, ko naj bi bil na sedežu stranke ustanovni kongres, na katerem bodo predstavili tudi programska izhodišča – osnova bodo štirje stebri: upokojenci, zdravstvo in šolstvo, varnost in migracije, gospodarstvo in podnebna politika –, dokončen program pa naj bi razkrili šele na kongresu marca prihodnje leto. Takrat naj bi bila na dnevnem redu tudi še nekatera kadrovska vprašanja glede nove stranke.