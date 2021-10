10.50 V Avstriji več kot 5800 novih okužb, največ od novembra lani

V Avstriji so v zadnjem dnevu potrdili še 5861 okužb z novim koronavirusom. Nazadnje so imeli pri naših severnih sosedih po več kot 5000 okužb dnevno lani novembra. Vse več covidnih bolnikov potrebuje tudi bolnišnično oskrbo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. V bolnišnicah se trenutno zdravi 1370 covidnih bolnikov, kar je 81 več kot v četrtek. Na intenzivni negi je 280 ljudi. V zadnjem tednu je covid terjal še okoli sto življenj, od tega v četrtek 17. V Avstriji se je sedemdnevna incidenca okužb na 100.000 prebivalcev povzpela na 313,1. Trenutno imajo skoraj 40.000 aktivnih primerov okužb.

10.00 V četrtek potrdili 2510 okužb, delež pozitivnih 37-odstoten

Ob 6790 PCR testih so včeraj potrdili 2510 novih okužb, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Delež pozitivnih je 37 odstotkov. Trenutno je v državi aktivnih 25.121 primerov, 14-dnevna incidenca znaša 1190, sedemdnevno povprečje znaša 2138. Z enim odmerkom je pri nas cepljenih 1.187.470 ljudi, z obema pa 1.117.804 oz. 53 odstotkov populacije. V bolnišnicah zdravijo 558 bolnikov s covidom-19, 134 v intenzivni terapiji. Včeraj je umrlo sedem bolnikov s covidom-19.

07.22 Estonija ob porastu števila okužb zaostruje omejitvene ukrepe

Estonija ob porastu števila okužb zaostruje ukrepe za zajezitev epidemije. Vlada je v četrtek sporočila, da bodo od danes znova obvezne maske v vseh notranjih prostorih. Od 1. novembra pa bo za najstnike obvezen pogoj PCT za dostop do več storitev, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Mladi, stari od 12 do 17 let, bodo morali od 1. novembra predložiti dokazilo o prebolelosti, cepljenju ali negativnem izvidu na novi koronavirus, če bodo želeli sodelovati na dogodkih ali vstopiti v restavracije, lokale ter kulturne in športne ustanove. Odrasli morajo sicer že sedaj izpolnjevati pogoj PC. Po novem pa bodo morali Estonci ob covidnem potrdilu predložiti tudi osebno izkaznico. Od novembra dalje se bodo morali vsi dogodki in vse aktivnosti končati ob 23. uri. To bo najbolj prizadelo predvsem nočne klub in bare. Verjetnost širjenja novega koronavirusa je namreč večja pri večernih aktivnostih, ko je v igri alkohol, je odločitev v četrtek utemeljila premierka Kajas Kallas.

00.30 Pouk tudi po počitnicah po modelu B

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo sestanek z rektorji, predstavniki študentov in sindikatov, na katerem so se seznanili z dodatnimi epidemiološkimi ukrepi na področju izobraževanja, ki stopajo v veljavo 1. novembra. Izobraževalni proces v šolah bo sicer tudi po jesenskih počitnicah potekal po modelu B, so sporočili včeraj.

Ministrstvo je sestanek pripravilo v sodelovanju z ministrstvom za zdravje in NIJZ, ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec pa je ob tem vse udeležene na sestanku pozvala k dodatnemu naporu, da zaščitijo najbolj ranljive v naši družbi in hkrati omogočijo varno študijsko okolje. Zaradi zaostrovanja epidemiološkega stanja je vlada namreč sprejela dodatne ukrepe, ki bodo na področju izobraževanje v veljavo stopili s 1. novembrom. V skladu z dopolnjenim odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusoma se bodo tako zaposleni morali testirati na 48 ur. Dodatno se s prihodnjim tednom uvaja tudi samotestiranje za vse učence osnovne šole, dijake in študente, ki bodo upravičeni do deset testov za samotestiranje na mesec.

Prav tako za področje izobraževanje ni več izjem glede uporabe zaščitnih mask za osebe, ki izpolnjujejo pogoj PC (preboleli, cepljeni) in so v stiku z osebami, ki prav tako izpolnjujejo ta pogoj. Fakultetam so ob tem na resornem ministrstvu priporočili tudi dosledno izpolnjevanje pogoja PCT in vodenje evidence prisotnosti.