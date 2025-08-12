Evropski hotelirji so se uprli Bookingu

V nadaljevanju preberite:

Trženje počitniških nastanitev se je v zadnjih dveh desetletjih korenito spremenilo. Spletne platforme, na katerih je z nekaj kliki mogoče najti in rezervirati počitniške nastanitve tako rekoč po vsem svetu, se zdijo eleganten način za doseganje čim več gostov. A skupinska tožba več kot 10.000 hotelov proti eni največjih tovrstnih spletnih platform booking.com kaže, da pod površjem vse le ni tako idealno. Kritike na račun največjih platform je slišati tudi pri malih sobodajalcih.