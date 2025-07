Sobodajalci v boj proti novosprejetemu zakonu »z vsemi pravnimi sredstvi«

DZ je danes s 50 glasovi za in 35 proti potrdil nov zakon o gostinstvu, ki med drugim ureja kratkoročno oddajanje nepremičnin. Ureja tudi strokovno kategorizacijo nastanitvenih obratov višjih kakovostnih kategorij, gostinstvo pa z večjo fleksibilnostjo pri poslovanju razbremenjuje birokratskih postopkov.

Zakon uvaja omejitev kratkotrajnega oddajanja nepremičnin na 60 dni v občinah s pomanjkanjem stanovanj, a občinam obenem daje možnost razrahljanja te omejitve. Kriterije za določitev občin s splošno časovno omejitvijo oddajanja bo z uredbo določila vlada, seznam bo veljal dve leti. Te občine bodo lahko po opravljeni analizi omejitev spremenile, in sicer na najmanj 30 in največ 270 dni v koledarskem letu.

Prinaša pravno podlago za regulacijo tudi v občinah, ki ne bodo uvrščene na ta seznam, tako da bodo lahko na podlagi analize določile omejitev oddajanja, ki bo obsegala najmanj 60 dni v koledarskem letu.

Zakon določa tudi jasne splošne pogoje, kot so vpis v register nastanitvenih obratov, obvezna pridobitev unikatne identifikacijske številke, soglasje vsaj 75 odstotkov etažnih lastnikov v stavbi in soglasje lastnikov mejnih stanovanj. Dejavnosti se ne sme opravljati v oskrbovanih stanovanjih.

Časovne omejitve bodo začele veljati z letom 2027, splošni pogoji pa leto prej.

Proti »absurdnim omejitvam«

Zakon po mnenju Združenja sobodajalcev prinaša absurdne omejitve. Proti zakonu bodo uporabili vsa pravna sredstva, je za STA povedala predsednica združenja Katja Rezman.

Po mnenju združenja gre za »absurden zakon, s katerim vlada pod krinko urejanja turizma rešuje stanovanjsko problematiko«. Vladi očitajo, da želi z »birokratskimi zankami in dušenjem gospodarske pobude malega turističnega gospodarstva ponudnike kratkotrajnega najema dobesedno prisiliti k opuščanju svoje storitvene gospodarske dejavnosti in preusmeritvi v dolgoročni stanovanjski najem«.

»Ministrstvo za solidarno prihodnost, ki je soavtor tega predloga zakona in si v njem pridržuje pomembne pristojnosti, se, namesto da bi poskrbelo za ustrezno urejanje najemnih razmerij v stanovanjskem zakonu, že dve leti ukvarja z uničevanjem gospodarske panoge prek turističnega zakona in se celo javno sklicuje prav na zakon o gostinstvu kot ključni ukrep stanovanjske politike do izgradnje fonda javnih najemnih stanovanj. Pri tem pa sploh ne zna oceniti, koliko stanovanj naj bi uničevanje naše gospodarske panoge sploh prineslo,« so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Po izsledkih raziskave združenja 86 odstotkov ponudnikov kratkoročnih najemov nepremičnin ne bi oddajalo dolgoročno, tudi če ne bi mogli več opravljati svoje trenutne dejavnosti. Med glavnimi razlogi sta slaba zaščita najemodajalcev in neprimernost bivalnih enot za dolgotrajni najem, saj to pogosto niso samostojne stanovanjske enote, primerne za dolgotrajno bivanje.

Časovne omejitve oddajanja nepremičnin so po njihovih navedbah tudi neustavne, saj temeljijo na ohlapno določenih kriterijih in virih podatkov. Že ob začetku obravnave zakona so omenjali možnost pobude za presojo ustavnosti z zahtevo za začasno zadržanje izvajanja zakona.

Druge poteze zakona

Novosprejeti zakon ureja tudi strokovno kategorizacijo nastanitvenih obratov višjih kakovostnih kategorij štirih in petih zvezdic oz. jabolk ter uvaja nove najvišje kakovostne kategorije za turistične kmetije, torej peto zlato jabolko.

Gostinstvo razbremenjuje birokratskih postopkov z večjo fleksibilnostjo pri poslovanju, vključno z večjo vlogo lokalnih skupnosti za samostojno upravljanje razvoja gostinstva, še posebej na področju sprostitve obratovalnega časa in urejanja premičnih prehrambenih obratov.

Koalicijski poslanci so zakonu napovedali podporo, v SDS pa so jo pogojevali s potrditvijo njihovega dopolnila, ki bi odpravilo časovno omejitev oddajanja. V NSi so podporo odrekli.

V opoziciji so bili med obravnavo zakona sicer kritični do tega, da vlada z njim ureja stanovanjsko problematiko. Med drugim so pozvali k ugodnejšim davčnim pogojem za tiste, ki bi stanovanja oddajali za daljši čas, boljši pravni zaščiti najemodajalcev in izboljšanju dostopa do stanovanjskih kreditov.