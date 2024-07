Fajonova z brazilskim kolegom o krepitvi dvostranskih odnosov

Zunanja ministrica Tanja Fajon se bo danes v okviru tridnevnega obiska v Braziliji sestala z brazilskim kolegom Maurom Vieirom, s katerim bosta govorila o možnostih krepitve dvostranskih odnosov med državama. Obiskala bo tudi brazilski kongres in se udeležila sprejema na slovenskem veleposlaništvu v tej državi.

Fajonova in Vieira bosta v prestolnici Brasilia preučila možnosti krepitve dvostranskega sodelovanja in sodelovanja v multilateralnih forumih. Izmenjala bosta tudi mnenja o globalnih in regionalnih vprašanjih, s poudarkom na Bližnjem vzhodu, Ukrajini, Zahodnem Balkanu in Latinski Ameriki.

Poleg tega bo ministrica obiskala brazilski kongres, kjer se bo srečala s člani skupine prijateljstva Slovenija-Brazilija. Udeležila se bo tudi sprejema na slovenskem veleposlaništvu v državi, ki velja za najpomembnejšo partnerico Slovenije v Latinski Ameriki.

V petek se bo nato Fajon med drugim sestala z vodstvom slovensko-brazilske in slovensko-argentinske gospodarske zbornice, medtem ko bo v soboto, na zadnji dan obiska, obiskala še slovenski dom v Sao Paulu in se srečala s predstavniki tamkajšnje slovenske zveze.

Obisk ministrice je sicer drugi obisk slovenskega zunanjega ministra v Braziliji po vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama leta 1992.