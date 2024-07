V ospredju obiska Fajonove v Braziliji krepitev dvostranskih odnosov

Zunanja ministrica Tanja Fajon se danes odpravlja na tridnevni uradni obisk v Brazilijo, kjer se bo med drugim sestala s kolegom Maurom Vieiro ter vodstvom slovensko-brazilske in slovensko-argentinske gospodarske zbornice. Glavni namen obiska je krepitev dvostranskih odnosov med državama.

Z Vieiro se bo ministrica sestala v četrtek v prestolnici Brasilia, kjer bosta preučila možnosti krepitve tako dvostranskega sodelovanja kot sodelovanja v multilateralnih forumih. Srečanje bo po napovedih ministrstva priložnost za izmenjavo mnenj o globalnih in regionalnih vprašanjih, s poudarkom na Bližnjem vzhodu, Ukrajini, Zahodnem Balkanu in Latinski Ameriki.

Poleg tega bo Fajonova obiskala brazilski kongres, kjer se bo srečala s člani skupine slovensko-brazilskega prijateljstva, udeležila pa se bo tudi sprejema na slovenskem veleposlaništvu.

V petek bo nato predavala na diplomatski akademiji Rio Branco v Brasilii, zvečer pa bo nastopila na think-tanku centra za mednarodne odnose CEBRI v São Paulu. Dan bo sklenila na srečanju z vodstvom slovensko-brazilske in slovensko-argentinske gospodarske zbornice.

V soboto bo ministrica obiskala še slovenski dom v São Paulu in se srečala s predstavniki tamkajšnje slovenske zveze, ki ima okoli 400 članov. Celotna skupnost Slovencev v Braziliji šteje od 3000 do 5000 ljudi, so še sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve.

Brazilija na 35. mestu najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije

Brazilija je naša najpomembnejša partnerica v Latinski Ameriki, o čemer priča dejstvo, da je več kot polovica blagovne menjave Slovenije z regijo pravzaprav z Brazilijo. Lani je blagovna menjava med državama znašala več kot 253 milijonov evrov, s čimer se je Brazilija uvrstila na 35. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije.

Poleg trgovine so možnosti za nadgradnjo odnosov v znanosti in raziskavah, prav tako je obojestranski interes za krepitev sodelovanja na področjih infrastrukture, tehnologije obnovljivih virov energije, turizma, digitalizacije in umetne inteligence. Sodelovanje bi se lahko okrepilo tudi pri okoljskih vprašanjih in na področju prehranske varnosti, poudarjajo na ministrstvu.

Obisk Fajonove je sicer drugi obisk slovenskega zunanjega ministra v Braziliji po navezavi diplomatskih odnosov med državama leta 1992.