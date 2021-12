Fauci podprl obvezno cepljenje potnikov v zračnem prometu

6.50 Fauci podprl zamisel o obveznem cepljenju potnikov v zračnem prometu

Znanstveni svetovalec predsednika ZDA Anthony Fauci je v ponedeljek podprl zamisel o uvedbi obveznega cepljenja proti covidu-19 za letalske potnike v notranjem prometu. V ZDA krepitev pandemije covida-19 povzroča težave v zračnem prometu že več dni zapored. Hkrati so v ZDA skrajšali obdobje karantene na pet dni.

Ameriški center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) je v ponedeljek skrajšal priporočeno obdobje, ki je potrebno za karanteno oziroma osamitev oseb s pozitivnim testom na okužbo z novim koronavirus, z desetih na pet dni, če oseba več nima simptomov in je pripravljena nositi zaščitno masko še dodatnih pet dni, ko je v bližini drugih ljudi.

Novoletni koncert na Dunaju ne bo potekal pred polno dvorano. FOTO: Dieter Nagl / Wiener Philharmoniker

5.00 Novoletni koncert na Dunaju pred največ 1000 poslušalci

Zaradi novih omejitev, ki veljajo v Avstriji zaradi koronavirusa, novoletni koncert na Dunaju ne bo potekal pred polno dvorano. Število poslušalcev so zmanjšali na največ 1000, 700 imetnikom vstopnic pa bodo omogočili rezervne sedeže za prihodnji koncert 1. januarja 2023, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Avstrijska vlada je prejšnji teden sprejela nova pravila za dogodke zaradi nove različice koronavirusa omikron. Veljati so začela v ponedeljek in določajo, da morajo pri več kot 1000 gledalcih vsi udeleženci dogodka imeti popolno osnovno imunizacijo, poživitveni odmerek in negativni test PCR.