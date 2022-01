Fides bo uporabil vse oblike sindikalnega pritiska

Dve leti trajajoča epidemija, med katero je zdravstveno osebje s požrtvovalnim delom in nadčloveškimi napori ohranjalo naš zdravstveni sistem pri življenju, je nastavila ogledalo in prikazala pravo podobo našega zdravstva. To bo po koncu epidemije, brez potrebnih takojšnjih korenitih sprememb ter ob vse daljših čakalnih dobah, vse manj javno. Pred tem si ni več mogoče zatiskati oči.

Dobro javno zdravstvo pomeni dostopno, pravočasno, celovito in kvalitetno zdravstveno oskrbo za vse državljanke in državljane. Zahteve in potrebe slovenskega javnega zdravstva rastejo hitreje od razpoložljivega števila zdravnikov. Ob siceršnjem pomanjkanju zdravnikov (sosednja Avstrija ima 5,3 zdravnika na tisoč prebivalcev, Nemčija 4,4, Slovenija pa z zgolj 3,3 zdravnika na tisoč prebivalcev in za 15 odstotkov zaostaja za povprečjem EU 3,9) je potrebno narediti vse, da v sistemu ne le obdržimo, temveč dolgoročno privabimo nujno potrebne kadre. Da se približamo evropskemu povprečju, potrebujemo najmanj tisoč dodatnih zdravnikov.

Javni zdravstveni zavodi so postali nekonkurenčni zasebnim izvajalcem in ponudbam držav iz bližnje soseščine, kamor odhajajo tudi najbolj goreči zagovorniki javnega zdravstva. Za nastalo situacijo nismo odgovorni zdravniki, temveč politika, ki ni zagrizla v kislo jabolko potrebnih reformnih ukrepov in državljankam in državljanom nalila čistega vina glede prihodnosti javnega zdravstvenega sistema. Žal pa smo prav zdravniki vsa leta strelovod nezadovoljstva, ki se stopnjuje in prehaja že do izbruhov sovražnosti.

Zavedamo se, da je za učinkovit in dostopen javni zdravstveni sistem potrebna celovita zdravstvena reforma in radikalne strukturne spremembe na segmentih financiranja, organizacije in upravljanja. To je velik kratkoročni in srednjeročni izziv, pri katerem smo zdravniki kot partnerji pripravljeni tvorno sodelovati.

Izredna letna konferenca FIDES zahteva takojšnjo realizacijo PKP 10 in dokončanje novega sistemskega zakona o plačah v zdravstvu, ki je prvi od potrebnih korakov, če želimo v sistemu obdržati vrhunske strokovnjake in mlade zdravnike. Trenutni plačni sistem tega ne omogoča in postopoma razgrajuje javno zdravstvo.

Izredna letna konferenca FIDES daje mandat Glavnemu odboru, da za uveljavitev PKP 10 in dosego v tem trenutku ključnega strateškega koraka izstopa iz enotnega plačnega sistema, uporabi vse oblike sindikalnega pritiska, ki bodo potrebne, da ohranimo dostopen in učinkovit javni zdravstveni sistem.