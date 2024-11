Francoska vojaška ladja je pustila tudi umazan spomin

Postanek patruljne ladje francoske mornarice Commandant Bouan si bodo v Kopru zapomnili tudi po manjši ekološki nezgodi z izpustom fekalij in goriva. Razlitje jim je uspelo omejiti in ga v večjem delu tudi odpraviti. Vojaški obisk je sicer pomemben znak sodelovanja, je poudaril generalmajor Dobran Božič, svetovalec v kabinetu ministra za obrambo.

Vojaška ladja, ki nosi ime po francoskem pomorskem častniku iz druge svetovne vojne, se je včeraj za štiri dni privezala na koprskem potniškem pomolu; odplula bo v sredo. Gre za začetek pettedenske misije, ki se bo po Sloveniji nadaljevala na Hrvaškem in v Albaniji. »Bili smo zelo toplo sprejeti,« je dejal poveljnik ladje kapitan korvete Damien Tocquer. Posadko gosti 430. mornariški divizion Slovenske vojske, ki domuje v Ankaranu. Vojaška ladja, ki v dolžino meri 80 metrov in prevaža okoli sto častnikov in mornarjev, je bila splavljena pred 20 leti in se v roku dveh let približuje koncu svoje življenjske dobe.

Presenetili tihotapce kokaina

Njene naloge so bile povezane tudi z odkrivanjem ilegalnega prevoza droge v Atlantiku. Med drugim so presenetili tihotapce v Gvineji, ki so na ribiški ladji tovorili deset ton kokaina.

Sodelovali so tudi na več mirovnih misijah. Med pomembnejšim orožjem na krovu je stomilimetrski top, s katerim lahko ciljajo tudi deset kilometrov oddaljene tarče. Praviloma ga uporabljajo le v opozorilo. Pri opazovanju si pomagajo tudi z dronom, ki vsebuje zmogljive kamere, odlikujeta pa ga tudi tišina delovanja in zmožnost poleta do 50 kilometrov daleč. Člani posadke so nam med drugim razkazali komandno sobo, ki ima poleg naprednih digitalnih naprav tudi nekaj klasičnih kosov, kot sta daljnogled in kompas.

Francoska vojaška ladja je na štiridnevnem obisku pri nas. FOTO: Nataša Čepar/Delo

V zadnjem obdobju večinoma patruljirajo v Sredozemskem morju. Na obiskih v posameznih državah opravljajo tudi skupne treninge in si izmenjujejo izkušnje. Francoski vojaški pomorščaki s slovenskimi kolegi tradicionalno veliko sodelujejo predvsem na področju potapljanja. Pri nas so si lahko ogledali hitro patruljno ladjo Ankaran, medtem ko je večnamenska ladja Triglav še vedno v popravilu.

»Nič me ne moti, da sem edina ženska na misiji,« je dejala mlada častnica Capucine, ki se je pridružila posadki Commandant Bouan pred nekaj meseci, ostala pa bo dve leti. Med njenimi nalogami je tudi skrb za področje stikov z javnostjo. Ob koncu vsake nekajmesečne misije se ladja vrne v matično pristanišče v francoskem Toulonu.

Francoski vojaški obisk v Kopru. FOTO: Nataša Čepar/Delo

Sodelovanje na področju pomorstva je izjemno pomembno za pridobivanje novih znanj in krepitev sodelovanja ter dobrih odnosov, je dejal generalmajor Dobran Božič, ki se je v imenu slovenskih vladnih predstavnikov udeležil današnjega sprejema na francoski ladji.

Na izlitje so reagirali takoj

Poveljnika ladje Damiena Tocquerja pa smo povprašali tudi o ekološki nezgodi, ki se jim je pripetila. »Smo usposobljeni, da vsako tako zadevo takoj saniramo,« je zagotovil. Ladja je bila obdana z baražo in v morju so bile jasne sledi goriva in fekalij. O neljubem dogodku smo povprašali na sektorju za varovanje obalnega morja, ki deluje v okviru uprave za pomorstvo. »K sreči smo skupaj z Luko Koper takoj ob izlitju reagirali in omejili območje izlitja, ladijska posadka pa je poskrbela za pivnike za gorivo,« je povedal vodja službe Arturo Steffe. Podobne nezgode z vojaško ladjo ne pomni, imajo pa žal veliko podobnih primerov s potniškimi ladjami.