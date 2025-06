Gibanje za srednješolce: od Triglava do samoobrambe

V nadaljevanju preberite:

Tehniški šolski center Maribor je danes gostil več kot tisoč dijakov, katerih šole so vključene v projekt zMIGAJ!, namenjen dodatnim uram športa za srednješolce. Projekt, ki se bo zaključil avgusta 2028, je bil že prvo leto prava uspešnica. Uradno so vanj vključili 1500 dijakov, a zanimanja je bilo precej več, zato imajo nekateri športni pedagogi še več dodatnih skupin. Cilj je sistemsko uvesti več športa v srednje šole.

Prava uspešnica je bila tudi današnja prireditev ob zaključku prvega leta projekta, ki deluje pod okriljem ministrstva za vzgojo in izobraževanje, koordinira ga Zavod za šport RS Planica v sodelovanju s Fakulteto za šport Univerze v Ljubljani. Da so projekt naredili posebej za srednje šole, ni presenetljivo. Izsledki raziskav so namreč pokazali, da telesna zmogljivost dijakov upada, zlasti dijakov poklicnih šol.