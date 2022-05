Golob napoveduje konec ere stricev iz ozadja

V nadaljevanju preberite:

V ekipi Roberta Goloba so med zaupniki tudi ljudje, za katere je dolga leta veljalo, da sodijo v omrežje enega najpomembnejših zakulisnih igralcev pri nas. Iz ozadja so vplivali na pomembne odločitve in kadrovali, medtem ko je bila formalno na politični ravni oblast v rokah šibkejših igralcev. Eden takšnih je Borut Jamnik, predsednik uprave Modre zavarovalnice. Veljal je za vplivnega človeka, o katerem si je malokdo upal javno govoriti, z močnimi povezavami z nekaterimi novinarji, ki jih je uporabljal za medijske obračune. Del njih naj bi se medtem z njim razšel in se močno navezal na Goloba. V Jamnikov krog so sodili tudi Klemen Boštjančič in Žiga Debeljak, dva od pogajalcev Gibanja Svoboda, ki sta vplivala na vsebino koalicijske pogodbe. Kakšni so odnosi med temi igralci?