Hitrorastoči zasebni koncesionarji na točki preloma

Zasebniki s koncesijo imajo velik pomen v javni zdravstveni mreži. Samo podjetja s koncesijo na področju slikovne diagnostike so lani izvedla 353.762 obravnav pacientov, kar je skoraj petina vseh. S povečevanjem števila obravnav in višjimi stroški storitev ta zdravstvena podjetja rastejo, saj so številna precej povečala prihodke in število zaposlenih. V koncesionarje pa zdaj konkretno posega novela zakona o zdravstveni dejavnosti. O tej bodo poslanci prihodnji teden ponovno odločali, potem ko je nanjo veto izglasoval državni svet.

Kateri so največji koncesionarji?

Kako poslujejo?

Kako bo nanje vplivala novela zakona o zdravstveni dejavnosti?

Kje so sporne točke predloga zakona in kakšne bodo njegove posledice za paciente?