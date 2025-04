Zaupanje staršev v cepljenje otrok odvisno od izkušnje s pediatri

V nadaljevanju preberite:

Cepljenje je najboljša naložba v javno zdravstvo. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije so cepiva v zadnjih petdesetih letih rešila najmanj 154 milijonov življenj, je pred svetovnim tednom cepljenja, ki ga zaznamujemo zadnji teden aprila, izpostavila generalna direktorica direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje Vesna Marinko. Poudarila je, da je cepljenje temelj individualne in kolektivne zaščite ter da so v Sloveniji na voljo varna, učinkovita in številna brezplačna cepiva tako za otroke kot odrasle.

V javnosti je cepljenje še vedno znano kot zaščita pred otroškimi nalezljivimi boleznimi, a se tudi odrasli s cepljenjem lahko učinkovito zaščitijo proti okužbam, je dodala Vesna Marinko.

Tudi v Evropi se znova pojavljajo ošpice, ena od najbolj nalezljivih virusnih bolezni, ki lahko povzroči resne zaplete, zlasti pri majhnih otrocih, nosečnicah in osebah z oslabljenim imunskim sistemom. Proti tej bolezni ščiti cepljenje, ki je obvezno. V Evropi se je lani število primerov ošpic podvojilo in je najvišje v zadnjih 27 letih, kažejo podatki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in sklada ZN za otroke (Unicef). Bolezen se širi tudi v ZDA, kjer so letos potrdili več kot 700 primerov, pa tudi dve smrti, prvi po letu 2015, obe pri necepljenih otrocih.

V Sloveniji je bilo po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) lani prijavljenih 17 bolnikov z ošpicami, leta 2023 eden, letos pa še niso prejeli prijave. Smrti zaradi ošpic v zadnjih letih ni bilo. Dokler bo primerna precepljenost, jih tudi ni mogoče pričakovati, je povedal predstojnik katedre za mikrobiologijo in imunologijo ljubljanske medicinske fakultete Alojz Ihan. Ob tem je opozoril, da bi »brez cepljenja proti ošpicam v Sloveniji v vsaki generaciji umrlo okoli dvajset otrok, približno toliko bi jih imelo trajne nevrološke posledice zaradi vnetja možganov. Še najmanj pet tisoč otrok bi imelo hujši zaplet bolezni s pljučnico, vnetjem srednjega ušesa in drisko z dehidracijo.«