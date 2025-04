Manjka do 25 odstotkov medicinskih sester, zaposlovanje tujcev povzroča težave

V nadaljevanju preberite:

Samo v bolnišnicah primanjkuje od 20 do 25 odstotkov medicinskih sester, koliko kadra primanjkuje v primarnem zdravstvu ali v socialnovarstvenih zavodih, pa sploh ni znano. Uvoz delovne sile iz Indije, Pakistana, Filipinov je prinesel ničelni izkupiček, so ugotavljali na nedavnem strokovnem srečanju v Bruslju. To pa pomeni, da bi bilo treba vlagati predvsem v lastno delovno silo, je poudarila Anita Prelec, nova predsednica Zbornice – Zveze, ki je funkcijo konec marca prevzela od Monike Ažman.

Opozorila je na težave pri sprejemanju novih kadrovskih standardov in normativov za zdravstveno nego, ki je popolnoma zastalo. Ne vemo, koliko zdravstvenih delavcev imamo v zdravstvenem in socialnovarstvenem sistemu ter kakšne so potrebe po optimalni zdravstveni obravnavi, ker nimamo izračunanih potreb po kadru. Strategije, ki bi vključevala tudi zadrževanje kadra v poklicu, ni. Na ministrstvo so poslali predlog zakona o zdravstveni negi in babištvu.

Monika Ažman, ki bo še naprej aktivna v Zbornici – Zvezi kot svetovalka za strateške zadeve, opaža, da bi v vsej Evropi želeli zelo na hitro priučiti kader, kar ima lahko zelo drastične posledice. Ne gre samo za uvažanje delovne sile iz tretjih držav, ampak želijo zelo poenostaviti izobraževanje, s čimer bi znižali merila. Medicina vztraja in ne popušča, tako morata ravnati tudi zdravstvena nega in babištvo, je poudarila.

Prepričana je, da v Sloveniji manjka od 2000 do 3000 medicinskih sester. Po 15 letih so končno povezani registri NIJZ in Zbornice – Zveze. Po ocenah NIJZ vsak dan v sistem vstopa nekoliko več kot 23.000 medicinskih sester, babic, zdravstvenih tehnikov, bolničarjev – negovalcev.