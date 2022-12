V Hitu se množijo napovedi stavk

V nadaljevanju preberite:

»V izvršnem odboru smo včeraj sprejeli sklep, da v primeru neizplačila božičnice gremo v stavko,« je danes povedala Erika Birsa, predstavnica Hitovega sindikata GIT. Podobno razmišljajo tudi v sindikatu Vrba KNSS-Neodvisnost. Hitova uprava je namreč izjavila, da je v primeru stavke, ki jo je za ta in vse naslednje konce tedna napovedal sindikat igralniških delavcev SIDS, pod vprašajem izplačilo božičnice.

»Z upravo smo se dogovorili, da v roku 30 dni po stavki pričnemo s pogajanji o četrti in peti stavkovni zahtevi - osnovni plači, dodatkih in napredovanjih, a je nato nasprotna stran jasno pokazala, da naših zahtev ne bo uresničila in da poskuša zavlačevati. Tako nam ni ostalo drugega, kot da ponovno napovemo stavko,« pojasnjuje predsednik SIDS v Hitu Erik Krašna.