Predlog je, da se shode izenači z drugimi druženji

S ponedeljkom drugače

Ustavno sodišče je začasno zadržalo izvajanje vladnega odloka v delu, ki začasno prepoveduje prireditve, shode in zborovanja. Vladi je naložilo, naj prepoved v sedmih dneh uredi na novo, pri tem pa upošteva pomen shodov za delovanje demokratične države. Odločitev je objavljena v uradnem listu. Do 18. aprila so shodi začasno še prepovedani.Notranji ministerje pojasnil, da sta ustavno presojo dali v pobudo dve osebi in sicer, za katero je minister Hojs povedal, da je večkrat pozivala oziroma organizirala proteste. Drugi pobudnik pa je, eden od izbrisanih, ki si ni uspel urediti stalnega prebivališča, kot ga je označil Hojs.Novinarsko konferenco si lahko pogledate tu:»Vse, kar je storila vlada v tem času, je služilo izključno zajeziti medsebojna druženja in zajeziti širjenje covida, ter razbremeniti zdravstveni sistem. Vlada se je naslonila na zakon o nalezljivih boleznih, ki to dopušča, in na ustavo,« je dejal minister Hojs. Vlada je v odgovoru ustavnemu sodišču posebej izpostavila zadnje študije, ki jih je treba zasledovati za zamejitev širjenja epidemije. Kot prvo je navedel zmanjšanje stikov, kar se prepreči tudi s shodi. »Ustavno sodišče je ocenilo, da je protestiranje in izražanje svojih mnenje pred varovanjem našega zdravja,« je strnil Hojs. S tem ustavno sodišče prevzema odgovornost, je še dodal.Ker je ustavno sodišče zapisalo, da bi lahko zajezili širjenja virusa tudi z drugimi ukrepi, minister Hojs pričakuje, da bo dalo usmeritve oziroma navodila vladi. Bodo pa odločitev ustavnega sodišča spoštovali. Nov vladni predlog tako je, da se dovoljuje zbiranje ljudi na organiziranih shodih, ki morajo biti prijavljeni na upravni enoti. Za zdaj ni predvideno, da bi morali predlagatelji shoda dobiti soglasje ali dovoljenje NIJZ, je dodatno pojasnil Hojs.Za zaprte prostore veljajo enaki pogoji kot za vsa druga druženja, kar določa vladni odlok. Za shode na prostem prav tako ni razlik. Dovoljena je ena oseba na deset kvadratnih metrov, če so osebe z istega gospodinjstva, je lahko večje število. Zgornja meja je sto. Tako v zaprtih kot odprtih prostorih morajo vsi, ki se družijo, upoštevati druge ukrepe za zajezitev virusa. Nov vladni ukrep bo začel veljati s ponedeljkom. Hojs je pojasnil še, da bodo nova pravila zbiranja veljala ne glede na vladno različico semaforja.