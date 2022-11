Hotel so rušili le nekaj dni, zdaj je spet vse tiho

Po dobrem letu in pol, kar je štajerski podjetnik Marjan Krajnc poravnal kupnino za hotelsko-bazenski kompleks Medijske toplice, ni več dvomov, ali je z nakupom propadajočega kompleksa in z načrtovano, večdesetmilijonsko investicijo, v novega mislil resno. V teh dneh so stroji v Medijskih začeli z rušitvenimi deli - a jih tudi že ustavili …

Medijske toplice so zaprte propadale od leta 2009. Novi lastnik je v 2021 postal hotelir Marjan Krajnc. Načrtuje hotel s petimi zvezdicami, osmimi vilami in 14 bazeni.

Krajnc je začetek rušitvenih del za november napovedal že septembra, ko je zagorskim občinskim svetnikom z ekipo projektantov in arhitektov predstavil najnovejšo fazo investicije v bodoči »kolos«, ki bo v dveh do treh letih od pridobitve gradbenega dovoljenja zrasel na 20.000 kvadratnih metrih uporabnih površin in katerega vrednost ocenjuje med 25 in 40 milijonov evrov.

Hotelir Marjan Krajnc. FOTO: Tadej Regent

Potem ko so porušili že dobršen del »desnega« krila nekdanjega hotela, so stroji utihnili. Kot je pojasnil Krajnc, se je zapletlo z bližnjim gostinskim lokalom Carpe Diem, ki se nahaja pod nekdanjimi tribunami in ki še vedno obratuje, čeprav ga je v stečajnem postopku podjetja Storitve Almers odkupil Krajnc. Toda od Almersa je lokal že pred stečajnim postopkom odkupila tretja oseba … »Almers je v stečaju ostal precej dolžen. V stečajnem postopku je sodišče razpisalo narok, razpisalo je tudi javno dražbo, na kateri smo zmagali, plačali kupnino in poravnali vse obveznosti upnikom, ki jim jih je ostal dolžan stečajni dolžnik. Zdaj pa smo izvedeli, da je padla pritožba in da se želi zadeva reševati sodno.« Ni enostavno delati v pogojih, ko plačaš, lastništvo pa ni formalno vpisano v zemljiško knjigo, je že septembra potožil Krajnc.

Zadev, kot je še dejal za Delo, ne želi zapletati, saj »se pri nas zgodbe, ko se enkrat znajdejo na sodišču, lahko vlečejo tudi dvajset let in to bi v našem primeru zablokiralo celotno investicijo«. Zato so rušitvena dela takoj ustavili. »Počakali bomo, da se zaplet dokončno reši. Kaj je v našem primeru dokončno, nam sicer ni jasno. Za nas je bila zadeva dokončna, ko smo prejeli sklep sodišča o nakupu lokala,« je še dejal.

Največ šteje OPPN

Za Krajnca kot investitorja je v tem trenutku najbolj pomemben občinski podrobni prostorski načrt (OPPN). Rušitev sama ne vpliva na časovni potek in na roke, ki so si jih zadali, zagotavlja: »Na časovnico vpliva le sprejem OPPN.« Krajnc predvideva, da bo postopek končan v šestih do sedmih mesecih.

Medijske toplice. Lokal Carpe Diem. FOTO: Polona Malovrh

Spomnimo: mariborski hotelir Marjan Krajnc, ki ima za seboj že uspešno turistično zgodbo s hoteli na Pohorju in v Rogaški Slatini, je za družbo Hotel Medijske toplice odštel 400.000 evrov. V začetku stečajnega postopka leta 2017, ki je trajal pet let in v katerem so si Medijske oziroma terjatve do njih upniki dobesedno podajali, so tržno vrednost ocenjevali celo na 1,4 milijona evrov. Bodoči kompleks bo investitorja stal najmanj 20-krat toliko oziroma med 25 in 40 milijonov evrov. »Nihče ne more predvideti, kako se bodo cene spreminjale,« pravi Krajnc.

Hotel v obliki črke U s petimi zvezdicami

V Medijskih toplicah načrtuje postaviti turistično-zdraviliški center s petzvezdičnim hotelom v obliki črke U na več kot 20.000 kvadratnih metrih uporabnih površin in s 161 sobami oziroma 334 posteljami, s sedmimi notranjimi in sedmimi zunanjimi bazeni, osmimi vilami in eno posebno za poročne slovesnosti, več kongresnimi oziroma športnimi dvoranami, z restavracijami in garažno hišo … V hotelskem delu je predvidenih 170 parkirišč, posebna bodo namenjena za avtobuse.

25 do 40 milijonov evrov bodo stala vlaganja v Medijske toplice

Območje kompleksa bo razdeljeno na tri cone: v prvi bo hotelski kompleks, v drugi osem zunanjih vil oziroma luksuznih depandans hotela, ki bodo pod zemljo povezane z bazenskim delom oziroma spa centrom, v tej coni pa obstaja tudi možnost gradnje 25 apartmajskih enot. Tretje območje tvori bazenski del, ki bo meril od 2600 do 3000 kvadratnih metrov.

»Valvasorjev vrelec (gre za izvir termalne vode s temperaturo od 24 do 26 stopinj Celzija, o. p.), čuvamo kot svetinjo,« je še zagotovil Krajnc, ki namerava v Medijskih pridobiti še nekaj površin za spremljajoče objekte »po vzoru podobnih destinacij v svetu«.