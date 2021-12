Hrana in pijača na prednovoletnih stojnicah ne bosta dovoljeni

Vlada je na dopisni seji znova posegla v Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19. Tokratne spremembe v odloku natančneje določajo predvsem izvajanje sejemske dejavnosti in obratovanje žičniških naprav, vlada pa je dopolnila tudi Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku.

Vlada je določila še, da se seznam priznanih cepiv proti covidu-19 razširi s cepivom covaxin proizvajalca Bharat Biotech iz Indije, kar je podprla posvetovalna skupina za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.

Strežba hrane in pijače le v sedečem režimu

Izvajanje kongresne in sejemske dejavnosti bo sicer po novih spremembah odloka dovoljeno na odprtih površinah in v zaprtih prostorih pod pogojem, da udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT, uporabljajo zaščitne maske in da je med njimi zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra.

Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo kongresno ali sejemsko dejavnost. Uvesti bo potrebno redni nadzor nad njegovim izvajanjem. Strežba hrane in pijače na stojnicah (izjema je tradicionalna priprava in strežba pečenega kostanja) ne bo dovoljena, izvajanje gostinske dejavnosti strežbe jedi ali pijač bo dovoljeno samo v sedečem režimu med 5. in 22. uro.

Ob vhodu v lokal ali na prostor, kjer se izvaja gostinska dejavnost strežbe jedi in pijač, bo moralo biti na vidnem mestu objavljeno tudi največje dovoljeno število hkrati prisotnih oseb v lokalu ali na prostoru.

Sejemske prireditve le, če bodo ograjene

Pri sejemski prireditvi na odprtih površinah bo potrebno zagotoviti enosmerno gibanje obiskovalcev z ločenimi vhodi in izhodi. Območje sejemske prireditve na odprtih površinah mora biti ograjeno tako, da pristop nanj ni mogoč mimo uradnega vhoda.

Dopolnjen Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku z osebo, za katero obstaja utemeljen sum na okužbo z različco omikron (SARS-CoV-2 B.1.1.529) po novem določa, da bo karantena v takem primeru odmerjena tudi osebam, ki imajo status prebolevnika ali cepljenega.

Za visoko tvegan stik v predlogu sprememb odloka se šteje, da se je oseba v zadnjih 14 dneh zadrževala ali potovala v državah in na območjih z visokim tveganjem za okužbo s to različicpo ali ima epidemiološko povezavo z osebo, okuženo z njo.

Maske tudi v odprtih žičniških napravah, če ne bo ustrezne razdalje

Obratovanje žičniških naprav bodo sodeč po najnovejšem odloku izvajali v skladu s priporočili NIJZ, kar pomeni, da bo uporaba žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog dovoljena le osebam, ki bodo upravljavcu žičniških naprav ob nakupu vozovnice ali na smučišču predložile dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT.

V zaprtih žičniških napravah bo za osebe, starejše od 6 let, obvezna uporaba kirurške maske ali maske tipa FFP2, v odprtih pa, če med potniki ne bo prostega sedeža, razen če bo šlo za otroke, ki so mlajši od 6. leta starosti, in osebe s posebnimi potrebami. Okna kabin bodo morala biti ves čas, tudi med vožnjo, odprta, razdalja med uporabniki pri vožnji in nakupu vozovnic najmanj 1,5 metra, upravljavec žičniških naprav pa bo po zaključku obratovanja v zaprti žičniški napravi dolžan očistiti vse površine, s katerimi so bili uporabniki v stiku.