Zorčič o domnevnih zlorabah: Očitki so odsev vse večje politične polarizacije

V nadaljevanju preberite:

Po zadnjem referendumu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke so se na račun številnih sporočil z vabili na volišča, ki so jih na dan glasovanja pošiljali pobudniki, pojavili namigi, da so to počeli na podlagi vpogledov v volilne imenike. Referendum so v SDS označili za preizkus pred prihodnjimi volitvami, zato je bilo zanje ključno, da se ga udeleži čim več njihovih podpornikov in simpatizerjev ter da tako dosežejo kvorum. Kako resni so ti očitki in ali so zaznali kakšne nepravilnosti, smo se pogovarjali z direktorjem državne volilne komisije (DVK) Igorjem Zorčičem.