Janša dal nov zalet preštevanju, kdo je na kateri strani

V nadaljevanju preberite:

Četudi se zdi, da je s svojim govorom in poudarkom na »koaliciji z volivci« Janez Janša na kongresu SDS želel že vnaprej opraviti z vprašanji, s kom bo sestavljal svojo četrto vlado, pa jih je sam v Ormožu še dodatno podžgal. »Bodočim koalicijskim partnerjem postavljamo dva temeljna pogoja: dosledno spoštovanje slovenske ustave in zavez iz resolucije evropskega parlamenta o obsodbi vseh totalitarnih režimov,« je navedel v govoru in z ostro kritiko »tranzicijske levice«, ki je po njegovo kadrovsko izpraznjena in škodljiva, napovedal, da bo polarizacija vnovič pomembno zaznamovala predvolilno kampanjo.