Infektologinja Beović: V zaprtih prostorih še vedno smiselne zaščitne maske

V zaprtih prostorih je še vedno smiselna nošnja zaščitnih mask, sploh v prostorih s slabim zračenjem, meni infektologinja Bojana Beović. Po njenih besedah so bolnišnice zaradi širjenja respiratornih obolenj trenutno bolj obremenjene, a je stanje boljše kot pretekla leta, ki jih je zaznamovala epidemija covida-19.

»Malo je treba premisliti, kje smo bili, ali smo bili v stiku s kom, ki je bil bolan, da ne bi potem, ne da bi bolezen že čutili, prenesli virus na druge ljudi,« je infektologinja in predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Beović dejala v izjavi medijem.

Krožijo tudi druge respiratorne okužbe

Med zaprtimi prostori, kjer je uporaba zaščitnih mask še posebej smiselna, je izpostavila večje prireditve in javni potniški promet. Ob tem je spomnila na pomen drugih higienskih ukrepov, kot je umivanje rok in prezračevanje.

Trenutno primeri gripe naraščajo, tako kot v letih pred epidemijo covida-19. Pričakovano je, da bo pravi zagon gripa dobila januarja ob nižjih temperaturah, je pojasnila.

Zato za ranljivo populacijo priporoča cepljenje. Krožijo tudi druge respiratorne okužbe, med njimi respiratorni sincicijski virus (RSV), še vedno tudi novi koronavirus, za katerim bolniki v manjšem številu še vedno zbolevajo za t. i. covidnimi pljučnicami.

Manj obolelih potrebuje kisik ali umetno predihavanje

Zato so bolnišnice že precej obremenjene, a vseeno manj kot pretekla epidemična leta. Bistveno manjši je po besedah infektologinje priliv bolnikov, ki potrebujejo kisik ali celo umetno predihavanje. »To pa seveda še ne pomeni, da ne prihaja veliko ljudi, ki so se jim tudi poslabšale kronične bolezni zaradi okužb dihal, ki so dobili,« je opozorila.

Ob tem je opozorila na stanje na Kitajskem, kjer beležijo veliko število okužb s koronavirusom, kar povečuje verjetnost pojava novih različic koronavirusa. Za zdaj podatkov o morebitnih novih različicah še ni, je dejala. Od pojava morebitnih novih različic bodo namreč odvisne razmere glede epidemije koronavirusa, je pojasnila.