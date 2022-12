Smetana za Xija, usedlina za Lija

V nadaljevanju preberite:

Med Kitajci v tovarnah in šolah je zavladala panika, kajti ni več omejitev in prisilne karantene, ko se pojavi nov primer okužbe. Ljudje morajo hoditi na delo, tudi če so bili v stiku z obolelimi. Pred desetimi dnevi so protestirali zaradi obratnega pristopa.

V ozadju boja proti pandemiji covida-19 je na Kitajskem že od začetka nova definicija človekovih pravic. V ozadju nenadnega preklica restriktivnih ukrepov, ki se je zgodil ta teden, pa poteka sklepna politična igra partijskega in državnega voditelja Xi Jinpinga. Tako pravzaprav nihče ne ve, kaj lahko azijska sila pričakuje v zvezi z naraščanjem števila okuženih.