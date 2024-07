V nadaljevanju preberite:

Zaradi hudih posledic po cepljenju proti covidu je bilo do 12. julija izplačanih pet odškodnin, a pot do njih je težka, polna preprek. Oglasil se je eden od posameznikov, ki jo je prehodil in na koncu sicer ostal brez odškodnine. Bolj kot negativna odločitev ga boli brezbrižen odnos države oziroma njenih predstavnikov.