Investicija v dom na Leši bo zdaj dvakrat dražja

Hrastničani še nikoli niso bili bliže novemu domu starejših, kot so zdaj, po podpisu pogodbe z ministrstvom za solidarno prihodnost o sofinanciranju investicije v nadomestni dom za starejše s 150 posteljami na Leši. Gradbeno dovoljenje zanj že imajo, občina Hrastnik pa je zemljišča, na katerih bo stal, tudi že predhodno neodplačno prenesla na Republiko Slovenijo. Gradnja naj bi se začela spomladi prihodnje leto, prve stanovalce pa bo dom sprejel predvidoma leta 2027.

Če bi jim prvo pismo o nameri za gradnjo domov starejših z državnimi investicijami, ki so ga leta 2021 v Hrastniku podpisali takratni minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, župan Hrastnika Marko Funkl in vodilni doma, uspelo realizirati, bi novi dom starejših v Hrastniku zdaj že gradili in gradnja bi stala 11 milijonov evrov. Ob podpisu so se vsi akterji strinjali, da je to »zgodovinski trenutek« in prva resna namera po letu 2000, da problem z zastarelim in nefunkcionalnim objektom dejansko začnejo reševati. Hrastniški dom naj bi, je takrat načrtovalo ministrstvo, postal eden od peterice domov, ki bi jih gradila država in za katere bi iz proračuna namenila 30 milijonov evrov. Cigler Kralj je takrat dejal, da »se z domovi mudi«, saj je Slovenija med najstarejšimi družbami v Evropi. Na posteljo je čakalo približno 12.000 ljudi ...

Dom starejših Hrastnik je bil nekoč dijaški dom. FOTO: Uroš Hočevar

Zdaj samo investicijo v hrastniški dom, ki je na vrhu prioritet ministrstva za solidarno prihodnost, ocenjujejo na več kot 20 milijonov evrov. Od tega bo iz proračuna v letih od 2024 do 2027 zagotovljenega 19,5 milijona evrov, občina Hrastnik pa je v letih 2022 in 2023 v projekt vložila dobrih 670.000 evrov. Konec leta nameravajo poiskati tudi izvajalca objekta, ki bo nadomestil dotrajani in nefunkcionalni sedanji dom.

Večina sob brez lastne kopalnice

Objekt, v katerem je bil najprej dijaški in je šele s preureditvijo postal dom starejših, so postavili leta 1982. V njem je prostora za 132 postelj. Da dom ni skladen s sodobnimi trendi socialnovarstvenih storitev na področju starejših ter še manj z veljavnimi predpisi in standardi, sta se ministra za zdravje in za družino, ki sta dom obiskala, ko je postal eno največjih žarišč covida-19, strinjala že leta 2020. Večina sob je tri- in štiriposteljnih, kar 90 odstotkov sob pa nima lastne kopalnice. Prav tako dom nima niti ustreznih prostorov za dnevno varstvo, za osebe z demenco, niti zunanjih sprehajalnih poti in parkirišč, še manj je energetsko varčen.

V času pandemije covida-19 se je objekt izkazal za zelo ranljiv. V njem je nastalo eno največjih žarišč te bolezni. FOTO: Uroš Hočevar

Ko so preigravali scenarije z novim domom, se je izkazalo, da zaradi statičnih in prostorskih omejitev rekonstrukcija starega doma ne bi bila optimalna. Nadomestni dom na Leši z neto tlorisno površino 8083 kvadratnih metrov bo, kot zagotavljajo na vladi, ki je objekt v načrt razvojnih programov uvrstila na začetku junija, imel zadostne in ustrezne prostore za stanovalce, vključno z osebami z demenco.

Objekt bo v enajstih bivalnih enotah lahko sprejel 150 stanovalcev: v petih bivalnih enotah bo osem enoposteljnih in dve dvoposteljni sobi s kopalnico za osebe z demenco ter šest bivalnih enot s po devetimi enoposteljnimi in tremi dvoposteljnimi sobami s kopalnico.

Hrastnik bo predvidoma leta 2027 dobil sodoben dom za starejše. Nadomestni dom na Leši bo imel 8083 m2 neto tlorisne površine. V njem bo prostora za 150 ljudi, tudi za osebe z demenco.

Na sprejem v domove v Sloveniji zdaj čaka več kot 18.000 starejših, približno 34.000 pa jih je na evidenčni listi za sprejem.