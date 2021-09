Iskanje načina, kako obiti arbitražno razsodbo

V nadaljevanju preberite:

Vlada Janeza Janše je dosje uveljavitve arbitražne razsodbe umaknila s prednostne liste ciljev zunanje politike. Minuli teden je hrvaški predsednik vlade Andrej Plenković postregel z zelo optimistično oceno, da bi bilo mogoče vprašanje meje med državama rešiti v tem mandatu. Na Mladiki so do njegovega optimizma zadržani, med drugim zaradi izkušenj iz preteklosti, ko je Hrvaška spretno izigrala – pa tudi izkoristila slovenske pogajalske napake – že dosežene dogovore glede arbitraže in problematike Ljubljanske banke.