Istrski maraton se vrača

»Zapolnili smo vseh predvidenih 2500 mest za odrasle in 500 za otroške tekače. Število smo načrtno omejili, saj po dveh letih premora nismo želeli preveč tvegati - ne zaradi epidemioloških razmer ne zaradi financ, » pravi Simon Rusjan, predstavnik organizatorja Luka Koper Istrskega maratona. Pričakujejo okoli 15.000 obiskovalcev.

Letošnja istrska tekaška prireditev, osma po vrsti, bo jutri in v nedeljo, najdaljša trasa pa je speljana med Ankaranom in Strunjanom. »Po startu v Ankaranu bodo tekači obkrožili staro mestno jedro Kopra in nadaljevali po obalni cesti do Izole, kjer bodo obtekli svetilnik in se mimo Jagodij dvignili na Parenzano (ali Porečanko) proti Strunjanu ter se nato obrnili nazaj proti Kopru,« opiše potek maratona sogovornik.

V soboto se bodo v teku preizkusili otroci, v nedeljo pa odrasli, in sicer na 42-kilometrskem maratonu, 21-kilometrskem polmaratonu in 10-kilometrskem rekreativnem teku. »Posebnost letošnjega tekmovanja je, da smo imeli v zadnjem tednu celo nekaj sto prijav, ko je bila startnina višja (50 evrov namesto siceršnjih 37 evrov, op.a.). Tega v preteklosti nismo bili vajeni,« omeni Rusjan. Med prijavljenimi tekači je največ domačinov in tistih z območja osrednje Slovenije. Med tujci, ki sicer prihajajo iz 20 držav, pa prevladujejo predvsem Avstrijci, Nemci in Hrvatje.

»Istrski maraton predstavlja poživitev za turistično dogajanje, od tega imajo zelo veliko gostinci, nekaj pa tudi ponudniki nastanitev – čeprav je večina gostov enodnevnih,« pove Lea Šuligoj iz portoroškega turističnega združenja. Po njenih besedah gre za prireditev, ki promovira destinacijo Istre kot ustrezno za preživljanje aktivnega prostega časa. Podobno se tekaškega dogodka veselijo v Kopru. »Športni turizem je ena naših temeljnih usmeritev,« zagotavlja Andreja Čmaj iz Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper.