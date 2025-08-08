Izgubljeno družino z dvema otrokoma z Mangarta reševal helikopter

V sredo zvečer je Gorska reševalna služba Bovec rešila izgubljeno štiričlansko družino z dvema majhnima otrokoma, ki je pri sestopu z Mangarta zašla s poti in se znašla na območju Hude Škrbine. »Gre za zahtevno, zelo izpostavljeno visokogorsko območje, ki nikakor ni primerno za neizkušene planince, še posebej ne v mraku ali brez ustrezne opreme,« so zapisali po reševalni akciji.

Družino so našli nepoškodovano in skupaj z njo bivakirali na prostem. FOTO: Facebook/GRS Bovec

Družino so našli nepoškodovano, a premraženo in brez možnosti varnega nadaljevanja poti. Oskrbeli so jih s toplimi oblačili in skupaj z njimi bivakirali na prostem.

V četrtek zjutraj jih je helikopter Letalske policijske enote prepeljal na Mangartsko sedlo. V intervenciji, ki je trajala vso noč, je sodelovalo deset reševalcev Gorske reševalne službe Bovec.

V GRS Bovec pri tem opozarjajo, da je visokogorski svet lahko neizprosen. »Pred vsako turo preverite razmere, izberite pot, primerno svojemu znanju in izkušnjam, ter ne podcenjujte zahtevnosti terena, zlasti če ste v spremstvu otrok,« so še zapisali.