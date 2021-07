Izjemna univerzalna vrednost Plečnikovih del

Odpri galerijo

Poleg cerkve sv. Mihaela v Črni vasi (na fotografiji) so na Unescov seznam od včeraj vpisane tudi te Plečnikove stvaritve v Ljubljani: nabrežje Ljubljanice z mostovi od Trnovskega pristana do Zapornic in Trnovski most, Vegova ulica z Narodno in univerzitetno knjižnico, Kongresnim trgom in parkom Zvezda, Rimski zid, Žale in cerkev sv. Frančiška Asiškega v Šiški. FOTO: Jure Eržen