Izplačilo odvisno od šolanja otrok

Ali bo način izplačevanja otroškega dodatka in denarne socialne pomoči odvisen od tega, ali bodo šoloobvezni otroci hodili v šolo? Tako predlaga NSi v dveh zakonih, ki ju državni zbor obravnava po skrajšanem postopku. Medtem ko koalicija zagovarja ukrep, ki bi po njihovem mnenju spodbudil, da bodo otroci končali vsaj osnovno šolo, je del opozicije kritičen, da gre za diskriminacijo, ki bo revščino še poglobila.

Mala socialna reforma, kot so na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) poimenovali paket sprememb štirih zakonov, ki so jih pripravili lani spomladi, ni doživela niti obravnave na vladi. Zato so se v NSi odločili, da bodo kar njihovi poslanci vložili predloge novel zakonov, ki povzemajo nekatere od namer ministrstva.