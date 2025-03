Izpusti v vode iz podjetja Organa močno presegajo dovoljene mejne vrednosti

Zeleni Slovenije oziroma v njihovem imenu dr. Nada Pavšer, podpredsednica in občinska svetnica v občini Dobrepolje, opozarja na podjetje Organa, ki v tej občini »že dlje časa nezakonito odvaja močno onesnažene odpadne vode v naravno okolje«. Kljub prijavam in inšpekcijskim postopkom pa se ne zgodi nič. Nasprotno: Organa še naprej onesnažuje in »ogroža zdravje prebivalcev, vodne vire in ekosistem«, zatrjujejo Zeleni.

Dr. Nada Pavšer. FOTO: Mavric Pivk

Kot v sporočilu za javnost še navajajo Zeleni Slovenije, so ogorčeni nad »ponavljajočimi se okoljskimi incidenti, povezanimi z nedovoljenim odvajanjem odpadnih voda iz podjetja Organa d. o. o. v občini Dobrepolje«. Obenem ocenjujejo, da se kljub večkratnim prijavam, inšpekcijskim postopkom in »jasnim dokazom o onesnaževanju okolja« problematika ne rešuje v zadostni meri. »Nedopustno je, da se onesnaževanje naravnega okolja nadaljuje, medtem ko pristojni organi in podjetje ne ukrepajo,« piše dr. Pavšer, sklicujoč se na poročilo Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), ki da »jasno potrjuje resnost onesnaženja«.

Močno presežene mejne vrednosti

Rezultati meritev emisij snovi v odpadni vodi, katerih naročnik je Komunalno podjetje Grosuplje, kažejo, da vrednosti parametrov močno presegajo dovoljene mejne vrednosti za izpust v vode. NLZOH, poudarja dr. Pavšer, je v nedavni analizi potrdil drastična preseganja dovoljenih vrednosti strupenih snovi, kar po njenem kaže na resne kršitve okoljske zakonodaje. Takšno onesnaževanje ima resne posledice za ekosistem, biotsko raznovrstnost in zdravje prebivalcev, ki so neposredno izpostavljeni onesnaženju, dodajajo Zeleni.

Organa d.o.o. je registrirana kot podjetje za proizvodnjo, predelavo in trgovino z živili, ki je začelo delovati leta 2016 kot »spinoff 30-letnega družinskega podjetja, ki proizvaja začimbe za živila«.

Poziv k ukrepanju

Zato zahtevajo, da inšpekcijske službe takoj ukrepajo in kaznujejo vse kršitve okoljske zakonodaje in da onesnaževalec takoj preneha z izpusti onesnaženih voda ter sanira prizadeto območje. Zeleni Slovenije tudi predlagajo, da se uvede strožji nadzor nad industrijskimi obrati, ki lahko povzročajo okoljsko škodo, hkrati pa zahtevajo tudi zagotovilo, da bodo odgovorni nosili finančne in pravne posledice za povzročeno škodo.