Janez Janša ima dovolj streljanja v hrbet

Predsednik vlade Janez Janša pravi, da sredi najhujšega vala epidemije, ko je nujna visoka operativnost, ni mogoče kar naprej gledati nazaj, kdo ti strelja v hrbet. Niti v koalicijske partnerje. Če so glasovi, naj se nezaupnico vloži, poziva. Karl Erjavec pravi, da v prazen bazen ne bo skočil. V tem trenutku je jasno, da 46 glasov, potrebnih za to, da bi postal mandatar morebitne nove vlade, nima. V kriznih epidemioloških razmerah je treba najti tudi novega ministra za zdravje. Kakšen naj bo, smo vprašali Sama Fakina in Brigito Skela Savič.