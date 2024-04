Janša in Zver obtožila Jourovo vmešavanja v notranje in ustavnopravne zadeve

Predsednik SDS Janez Janša in evropski poslanec Milan Zver sta na podlagi zabeležk ob lanskem dvodnevnem obisku evropske komisarke Věre Jourove, ki so jih zahtevali v SDS, zatrdila, da se je ta vmešavala v notranje in ustavnopravne zadeve Slovenije. Menita, da je vplivala na odpravo zadržanja novele zakona o RTV Slovenija.

Tako Jourová kot predsednik ustavnega sodišča Matej Accetto sta sicer že ob njenem obisku zatrdila, da o tej odprti zadevi nista govorila.

A v SDS jih je zmotilo, da jim je Jourová šele po posredovanju ombudsmanke Emily O'Reilly posredovala dokumentacijo, še vedno pa je počrnjena tretja alineja opomnika pred pogovori s predsednikom ustavnega sodišča Accettom. »Kaj imajo skrivati, da je ta točka počrnjena?« se je spraševal Janša, ki v tem vidi dokaz za vmešavanje. Dvomi pa, da bi se to na primer pokazalo tudi v dokumentaciji ustavnega sodišča.

Zver je pri tem napovedal, da bo poskušal razkriti, kaj se skriva za počrnitvijo s tožbo na sodišču EU.

Janšo in Zvera so zmotile tudi številne navedbe v opomniku Jourove – predvsem ta, da je bila odločitev ustavnega sodišča, da delno zadrži izvajanje novele, »kontroverzna«, saj lahko postopek imenovanja novih struktur teče naprej, vendar imenovanja še ne bodo začela veljati do dokončne odločitve. S tem sta v praksi obstajali dve vodstveni strukturi.

Kot je znano, so začasno zadržanje izvajanja dela novele zakona o RTV Slovenija ustavni sodniki s tesno večino in po dolgotrajnem zasedanju odpravili slabe tri mesece po obisku. Razkrili so, da so celo dosegli soglasje, a je nato prišlo do revotacije. Kdaj bi znova lahko dosegli odločitev o ustavnosti oziroma neustavnosti, trenutno ni jasno.