Janša: Muslimanska skupnost s podporo teroristom dela veliko napako

Za Slovensko muslimansko skupnost podpora izraelski genocidni politiki

Slovenska muslimanska skupnost je Janšo v odprtem pismu spomnila, da je bil sprožilec zadnjih dogodkov na Bližnjem vzhodu vdor izraelskih represivnih organov v mošejo Al Aksa. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kritike za neutemeljene označil tudi Logar

Kritike zaradi izobešanja izraelske zastave na stavbi vlade, ki prihajajo od palestinske strani in muslimanske skupnosti, so neutemeljene, je danes v Bruslju ocenil zunanji minister Anže Logar. Izobešanje zastave je znak podpore Izraelu zaradi bombnih napadov Hamasa, vsi si prizadevamo, da se konflikt čim prej konča, je izjavil.



Izobešanja izraelske zastave v Sloveniji, Avstriji in na Češkem ne razume kot soliranja teh držav v kontekstu stališč EU. Slovenija po njegovih besedah še vedno zavzema stališče, da prava rešitev temelji na načelu dveh držav, ki omogoča mirno sožitje obeh narodov.

Premierse je odzval na odprto pismo Slovenske muslimanske skupnosti, ki je izobešanje zastave Izraela na poslopju slovenske vlade označila kot »zlorabo oblasti«. Kot je zapisal na Twitterju, »muslimanska skupnost s podporo teroristom dela veliko napako«.»Izrael so, tako kot Slovenijo, na sam dan razglasitve neodvisnosti leta 1948 napadle sosednje države. In nato še trikrat. Tudi letos je Hamas napadel prvi, raketiral civilne cilje v Izraelu in se ob tem skrival za lastnimi civilisti,« je še tvitnil Janša. Vlada je na svojem poslopju na Gregorčičevi ulici v Ljubljani v petek v znak solidarnosti z Izraelom izobesila izraelsko zastavo. Za to potezo se je odločila sredi najhujših spopadov na Bližnjem vzhodu v zadnjih sedmih letih.V ponedeljkovem odprtem pismu, naslovljenem na premiera Janšo, je Slovenska muslimanska skupnost, sicer manjša od dveh islamskih verskih organizacij v Sloveniji, to dejanje vlade označila kot podporo »genocidni politiki Izraela«.Kot so dodali, je podpora Izraelu toliko bolj zaskrbljujoča v trenutku, ko »izraelska oblast vodi politiko genocida in apartheida«. V Slovenski muslimanski skupnosti menijo, da ima Hamas »samo 'potencialno' željo uničiti Izrael«, medtem ko na drugi strani izraelska država »dejansko uničuje palestinski narod in družbo«.Premiera so v pismu spomnili, da je bil sprožilec zadnjih dogodkov na Bližnjem vzhodu vdor izraelskih represivnih organov v mošejo Al Aksa, tretjo najpomembnejšo džamijo za vse muslimane na svetu, in to ob koncu svetega meseca ramadana, kar da je bil dogodek kršenja osnovnih človekovih pravic brez primere v novejši zgodovini.»Stališče naše skupnosti je, da je treba mednarodne konflikte reševati na miren in nenasilen način. Pravico do obstoja imajo tako Judje kot Palestinci. Toda predvsem mora imeti pravico do obstoja resnica,« so zaključili pismo, pod katerega se je podpisal predsednik odbora Slovenske muslimanske skupnosti Muhamed Čerkez.Slovenska muslimanska skupnost je bila ustanovljena leta 2006 z odcepitvijo iz večinske Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji. Izobešanje zastave je obsodil tudi palestinski veleposlanik s sedežem na Dunaju, ki je pristojen tudi za Slovenijo,