Janša raje med enako misleče kolege

Glede na predhodni dogovor s predsednikom republike Borutom Pahorjem bi se moral predsednik vlade Janez Janša ta teden udeležiti zasedanja generalne skupščine OZN, a si je premislil in v New York poslal predsednika republike. Vzrok za rošado je Janševa udeležba na demografskem vrhu v Budimpešti, ki ga organizira njegov najtesnejši politični in ideološki zaveznik, predsednik madžarske vlade Viktor Orbá​n.



Na demografskem vrhu v Budimpešti bo nastopila zelo podobna zasedba voditeljev iz vzhodne Evrope, predvsem njenega višegrajskega dela, kot jo je pred dobrima dvema tednoma gostil strateški forum na Bledu. Poleg omenjenega gostitelja bodo v Budimpešti nastopili še predsednik poljske vlade Mateusz Morawiecki, predsednik češke vlade Andrej Babiš pa predsednik srbske vlade Aleksandar Vučić, predsednik Republike Srbske Milorad Dodik in Mike Pence, podpredsednik ZDA v času predsedovanja Donalda Trumpa.