Premier Janša: Desetletja nerešenih težav so udarila na dan

Predsednik vlade Republike Slovenije Janez Janša se je ob izteku leta na sodržavljane obrnil s poslanico. »Izteka se leto, ki si ga bomo zapomnili do konca življenja. Epidemija koronavirusa je odprla številna vprašanja in dileme, ki smo jih kot skupnost odlagali in potiskali na stran. Desetletja nerešenih težav so z vso silovitostjo udarila na dan,« je zapisal v uvodu vanjo.



Primarna skrb vlade v času epidemije je bilo zdravje ljudi, je zagotovil. Nato pomoč posameznikom, družinam, podjetjem, društvom in poklicnim skupinam, ki jih je epidemija najbolj prizadela. Spomnil je, da je vlada sprejela sedem protikoronskih paketov, vrednih preko 8 milijard evrov.



»Je čas, ko se naj država kar najmanj vpleta v naše vsakdanje življenje. In je čas, ko lahko in mora ukrepati. Zato jo imamo. Epidemija terja ukrepanje za varovanje zdravja in življenj in vlada je ukrepala,« je zapisal.



Po njegovem mnenju Slovenijo čaka še zadnja tretjina spopada z epidemijo in nato veliki napori za čim hitrejše okrevanje ter rast. Pričakuje, da bo v prihodnjih letih denar za okrevanje zagotovljen tudi iz evropskih sredstev. »Ponosen sem, da smo v večletnem finančnem okviru in svežnju za okrevanje izpogajali več kot 10 milijard evrov. Gre za največ sredstev, ki jih je iz evropskih okvirov Slovenija pridobila doslej.«



V poslanici se je zahvalil vsem, ki so se trudili za skupno dobro, reševali življenja in ravnali odgovorno do sebe in drugih. Vnaprej se je zahvalil tistim, ki se bodo prostovoljno cepili z učinkovitimi cepivi, ki so rezultat neutrudnega dela znanstvenikov. To bo po njegovem mnenju mogoče v prihodnjih mesecih.



»Pred nami je nekaj zelo zahtevnih tednov. A zdržali bomo. Pred tremi desetletji smo postali samostojen, suveren narod, ki je zmogel strniti svoje moči za dobro skupno prihodnost. Danes znamo kot suvereni posamezniki brez pomoči TV ekranov misliti s svojo glavo. Strnimo svoje vrste v boju z zahrbtno boleznijo, ki je enaka grožnja za vse. Ne nasedajte tistim, ki precejajo komarje, velblode pa spuščajo mimo.«



Prebivalcem Slovenije je premier zaželel, da jim leto 2021 čim prej prinese toplo in zeleno pomlad, prosto virusa in vseh z njim povezanih omejitev.



»Med prazniki pa pazite nase in svoje bližnje. Ostanite zdravi in pogumni. Srečno.«

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: